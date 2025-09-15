◆九州六大学野球秋季リーグ戦第3週第2日 九州大3―2北九大（規定により7回コールド）（15日、オクゼン不動産ベースボールスタジアム）

九州大が雷雨による7回コールドで首位の北九大を破り、今季初勝利を挙げた。1回に4番堺和也（2年・東筑）が左翼スタンドへたたき込む3ランを放って先制。2回に1点差とされたが先発の吉原瑞樹（2年・修猷館）を中心とした粘りの守備で7回表まで1点リードを死守した。

その裏の九州大の攻撃に入る前に雷雨で試合中断。グラウンドが池のようになるほどの激しい雨で「審判が試合続行不可能と判断した際、7回を経過している場合は試合の成立を認める」という規定によりコールド勝ちが決まった。

値千金の3ランを放った堺は春のリーグ戦でも4番に座って3本塁打で本塁打王を獲得した主砲。「相手先発の山下（薫輝）投手とはこれまで5打数無安打だったので、ダメ元という気持ちで思い切って打ちました。いったなと思いました」。手応え十分の今季1号となった。

公立校ながら私立の強豪校と肩を並べる地元福岡の強豪東筑から1年間の浪人生活を経て九州大に入学。「野球をやるために九州大に来たんです。国立大なら出場できる確率は高いと思ったので」。受験生活で落ちたフィジカルを戻すために最初の1年間はトレーニングに励み、今春、いきなり本塁打王に輝き、その力が開花した。冬の練習では大リーグの打者の動画を見てフォームを確認。「日本のプロ野球よりメジャーリーグを見る方が多い」と183センチ、83キロの恵まれた体格を生かして飛距離を伸ばした。

初勝利をもたらす一発でチームのムードも上昇中。九州大の大砲はリーグ終盤へ向けてさらに柵越えを量産する。（前田泰子）