これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。

濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。



◆16日(火)の天気

朝晩は雲が多くなりますが、日中は広く晴れるでしょう。ただ、局地的に雨が降るため、洗濯物を外干しにする際は空模様の変化に注意が必要です。



◆16日(火)の気温

最低気温は、20～23℃の予想です。15日(月)朝と同じくらいでしょう。

最高気温は、31～33℃の予想です。15日(月)と同じくらいか高く、真夏並みのところが多いでしょう。



◆16日(火)の風と波

風は、上・中・下越では南の風、佐渡では東の風が吹く見込みです。

波は、上・中越は0.5m、下越と佐渡は1mのち0.5mでしょう。



◆16日(火)の熱中症情報

日差しがたっぷりで、厳しい残暑が続くでしょう。外出の際は、日傘や帽子などで直射日光をさけ、室内でもこまめな水分補給を心がけてください。



◆週間予報

17日(水)と18日(木)は、前線や湿った空気の影響で雨が降るでしょう。雨の降り方が強まり、風が強まることもありそうです。

19日(金)以降も曇りや雨が続くでしょう。

気温は平年並みの日が多い見込みです。厳しい残暑は少し落ち着くでしょう。