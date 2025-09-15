プロ野球ヤクルトの元選手らが燕市を訪れ、ファンと一緒にゴミ拾いなどを行い交流しました。



約100人のファンの前に登場したのは、ヤクルトの元監督・真中満さん、元選手の川崎憲次郎さん・坂口智隆さんです。3人は約1時間、燕市内を歩きゴミ拾いをしました。



■真中満さん

「ヤクルト1000のゴミ落ちてる、これは問題ですね。」



クリーン活動はセ・リーグのタイトルパートナーである発電会社のJERAが毎年各球団の地元で行っている交流イベントの一環です。ヤクルトの活動は〝つばめ〟つながりで交流が続く燕市で実施されました。



■参加したファン

「大阪から来ました。つばみちゃんに会いに。」



■参加した子ども

「楽しい。」

■真中満さん

「このおじちゃんどう？」

■参加した子ども

「やさしい。」



3人はその後、ファンと写真撮影もするなどして交流を深めました。