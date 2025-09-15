新燃岳の噴火の影響で観光業が打撃を受けている霧島市では15日から宿泊客1人あたり2000円をキャッシュバックするキャンペーンが始まりました。温泉旅館からは「キャンペーンが起爆剤になって観光客が戻ってきてほしい」と期待する声が聞かれました。



3連休の最終日。霧島市は多くの観光客で賑わっていました。



(大阪からの観光客)

「（霧島市は）景色もよくて綺麗だった。大阪とは全然違う」





(福岡からの観光客)「温泉がよかったのと景色がすごくよかったので楽しい場所でした」多くの人で賑わう霧島市ですが、新燃岳の噴火に伴う火山灰などで被害を受けています。温泉を送る配管が損傷し、ホテルや共同浴場など264軒に温泉が供給できなくなり、ホテルや旅館では予約のキャンセルが出るなど観光面で影響がでました。そうした中、霧島市では多くの観光客を呼び込もうと宿泊客1万人を対象に1人当たり2000円をキャッシュバックするキャンペーンを15日から始めました。対象となるのは51の宿泊施設。その中の一つ、界 霧島です。宿泊部屋からは四季折々の自然を眺めることができ、スロープカーで移動して楽しめる温泉などが人気の旅館です。キャンペーンでは2000円分のクーポンが発行され館内で利用できます。チェックインした宿泊客は。(宿泊客)「食事の時のドリンク代とかも使えるということなので、そこで使おうかなと思っている」(界 霧島・長谷川雄真総支配人)「界 霧島においては館内でご利用いただけるクーポン券を発行しておりますので、夕食時に鹿児島県特産の焼酎でございましたり、生産量が日本一になったお茶のアクティビティなどもご用意しております」界 霧島では幸い、新燃岳の噴火による影響はありませんでしたが霧島市全体が活気づくキャンペーンになればと期待しています。(界 霧島・長谷川雄真総支配人)「今回のキャンペーンを元に霧島市全体にお客様が戻ってきていただき、これから一番いい季節でもございますので、そういったところで今回のキャンペーンが起爆剤としてお越しいただけるというところを我々も存分に期待をしております」キャンペーンは9月27日までで、各宿泊施設で定員に達し次第、終了するということです。詳しくは霧島市のホームページをご確認ください。