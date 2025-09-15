「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（41）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が15日に更新。カズレーザーが結婚の挨拶のために地元に帰省した際のエピソードを語った。

カズレーザーは8月に女優の二階堂ふみとの結婚を発表。「うちの母ちゃんに挨拶に行こうってなって」と、結婚の挨拶のために二階堂を伴い埼玉県内の実家に帰省したという。

実家には車で向かったが、「久々に自分の地元まで行ったんですけど、地元、まじでさびれてる」とし、「最寄りのインターチェンジが隣の市なんですよ。（道中は）本当に田んぼしかない」と明かした。

さらに、帰りは実家から少し離れた別のインターチェンジから高速道路に乗ったというが、「帰りは別のインターから帰ろうとなったんで、駅の方に行ったんですよ。最寄り駅は市の中心で1番大きい駅。全部店なかった。全店シャッター。日曜の夕方ですよ」と、地元の現状を嘆いた。

「市内に4つくらいおもちゃ屋があったんですけど、全部なくなってました。子供の頃に行きたかった娯楽関係のお店、全部なかった。人口が減っているうんぬんじゃなくて、マジで活気がない感じ。うわーってショック受けて」と悲しんでいた。