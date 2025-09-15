3月に現役引退したサッカー元女子日本代表FWの永里優季さん（38）の引退記念イベントが15日、地元の神奈川県厚木市で行われた。佐々木則夫元監督や澤穂希さんら11年女子W杯ドイツ大会の世界一メンバーらが集結。日本歴代2位の国際Aマッチ58得点の元エースは「彼女たちのサッカー観は他では味わえない。特別な存在だと改めて認識した」と仲間との再会に喜びをかみ締めた。

試合では豪快なシュートを決めるなどハットトリックを達成。元Jリーガーの兄・源気さん、妹・亜紗乃さんも同時にピッチに立った。小学生時代に何度も試合をした思い入れのある会場で最後の試合を終え、「本当にハッピーエンドです」と笑った。

現在は米国を拠点に子ども向けの個人指導を行い、女子サッカーの情報も積極的に発信する。いずれは日本に活動の場を移すことも視野に入れ、「これまで経験してきたことを多くの人に還元していける人生を歩んできたい」と思いを語った。

◇「なでしこフレンズ」のメンバー 佐々木則夫、永里優季、小野寺志保、山郷のぞみ、川上直子、加藤與惠、澤穂希、福元美穂、近賀ゆかり、川澄奈穂美、上尾野辺めぐみ、豊田奈夕葉、鮫島彩、阪口夢穂、有吉佐織、原菜摘子、大滝麻未、海堀あゆみ、永里亜紗乃 ※順不同、敬称略