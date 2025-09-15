ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤Ï50m¼«Í³·Á¤Ç5°Ì¡¡¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ï¶Ì°æÎ¦ÅÍV¡¢¹ñ¥¹¥Ý
¡¡¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡×¤Ï15Æü¡¢¼¢²ì¸©¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ÁðÄÅ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç²ñ´üÁ°¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¥±Ë¤ÎÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡ÊÅìµþ¡¦²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤ÏÀ®Ç¯½÷»Ò50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ç25ÉÃ49¤Î5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¿ÀÌî¤æ¤á¡Ê°¦ÃÎ¡¦¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬1°Ì¡£À®Ç¯½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÏÅìµþ¡ÊÂô¡¢ÀÄÌÚ¡¢ÃÓ¹¾¡¢¾¾ËÜ¡Ë¤¬4Ê¬0ÉÃ09¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡À®Ç¯¤ÎÃË»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ï¶Ì°æÎ¦ÅÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡¦Î©Ì¿Âç¡Ë¤¬548.70ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢½÷»ÒÈÄÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ï»°¾å¼ÓÌé²Ä¡ÊÄ»¼è¡¦ÆüÂÎÂçÂç³Ø±¡¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎÁàÃÄÂÎÁí¹ç·è¾¡¤Ç¾¯Ç¯½÷»Ò¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î´ßÎ¤Æà¡Ê¥¯¥é¡¼¥¯¹â¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëºë¶Ì¤¬À©¤·¤¿¡£