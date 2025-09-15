福岡県粕屋町で15日、5年に1度の国勢調査への回答を呼びかけるイベントが行われました。一方で、国勢調査をかたる不審な電話や訪問が発生していて、注意が必要です。

■呼びかけ

「10月1日に国勢調査始まります。ご協力よろしくお願いします。」



福岡県粕屋町のショッピングモールで行われたのは、国勢調査への協力を呼びかけるイベントです。



5年に1度の国勢調査は、10月1日時点で日本に住んでいるすべての人と世帯を対象に行われます。人口を調べ、災害対策や子育て支援など身近な生活に役立てます。





回答方法は、調査員が世帯に訪問して配布する書類に回答するほか、インターネットで行うこともできます。■訪れた人「最近はパソコンでできるので、楽になっているのかなと。」「（これまで回答したことは？）ないです。解説があるとありがたいのですが。」各世帯への書類の配布は9月20日ごろからの予定で、福岡県の担当者は「重要な調査なので、ぜひとも回答してほしい」と呼びかけています。

こうした中、注意が必要なのが、国勢調査を装って個人情報をだまし取ろうとする手口です。



ことし3月から4月には、自宅に突然電話があり「国勢調査に協力しないとブラックリストに載る」「国勢調査に答えなければ2時間後に電話が使えなくなる」と言われる不審な電話がありました。



さらに前回、2020年のケースでは、調査員を名乗る人物が自宅を訪問し、家族構成や年収を聞いてきたことがあったということです。

国民生活センターは、調査員はこちらのような顔写真と印鑑付きの調査員証を携帯していて、「国勢調査では年収やクレジットカード情報などの資産状況を聞くことは絶対にない」などと注意を呼びかけています。



