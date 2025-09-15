9月15日は敬老の日です。

高知市の動物園では長生きをしている動物たちに大好きな食べ物が贈られました。



高知市の和の森わんぱーくこうちアニマルランドでは毎年敬老の日にあわせて、長生きをしている動物たちに好物をプレゼントするイベントがおこなわれています。



ジャガーのオス「ルモ」です。ジャガーの平均寿命は15歳から20歳ほどといわれていて、ルモは9月2日に18歳の誕生日を迎えました。ルモにはいつも食べている馬肉に加え、初めて手羽先が贈られ、勢いよく完食していました。





■訪れた親子「かっこよかった。お肉がおいしそうに見えた」チンパンジーのオス「タロー」です。タローは推定で今年62歳。タローにはリンゴやブドウなどの果物や好物の野菜などが贈られ、子どもたちの前で愛嬌いっぱいに果物を頬張っていました。動物園で飼育されるチンパンジーの平均寿命が40歳から50歳と言われるなか、タローは国内のチンパンジーのオスでは最も長生きしています。■訪れた子ども「元気にいてほしい」「長生きしてほしい」■和の森わんぱーくこうち久川智恵美 飼育員「日本の記録が69歳なのでぜひ70歳まで生きてほしい。心穏やかに過ごしてほしい」敬老の日の15日は天気に恵まれ、園内は多くの家族連れでにぎわっていました。