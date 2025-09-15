ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏と伊は、いずれも８０ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.689
フランス　　　3.486（+80）
イタリア　　　3.486（+80）
スペイン　　　3.249（+56）
オランダ　　　2.852（+16）
ギリシャ　　　3.348（+66）
ポルトガル　　　3.094（+41）
ベルギー　　　3.229（+54）
オーストリア　2.994（+31）
アイルランド　2.918（+23）
フィンランド　3.061（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）