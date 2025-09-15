ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏と伊は、いずれも８０ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.689
フランス 3.486（+80）
イタリア 3.486（+80）
スペイン 3.249（+56）
オランダ 2.852（+16）
ギリシャ 3.348（+66）
ポルトガル 3.094（+41）
ベルギー 3.229（+54）
オーストリア 2.994（+31）
アイルランド 2.918（+23）
フィンランド 3.061（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
