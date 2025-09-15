◇セ・リーグ ヤクルト2―6広島（2025年9月15日 マツダ）

ヤクルトの高津臣吾監督（56）は15日、広島戦に敗れた後に日本球界復帰後初登板初先発で4回4安打8四死球4失点で初黒星となった青柳晃洋投手（31）の投球に言及した。

フィリーズ傘下2Aから加入したサブマリンのNPBで350日ぶりとなるマウンドは、初回から制球に苦しんだ。先頭の中村奨に四球を出した後、4連打を浴び3失点。さらに1点を失い初回4失点。2回以降は得点こそいるさなかったが降板した4回までに6四球2死球と最後まで制球に苦しんだ。

高津監督は試合後、「うーん、何かブルペンは凄く状態が良かったらしいっていう。まあ、いろんなね…思いとか感情とかあって、そういうところも左右した立ち上がりだったのかなと思います。まあ、次回楽しみにしています」と話した。

抹消について問われると「しない。そのままで」と明言。「修正するところはあるな。なかなか今日の内容で良かった、あれは良かったっていうのは探しづらいんですけど。まあでも、ワンポイント、もう一箇所くらい直せば、僕らの知っている青柳になるんじゃないかなと思います」と分析した。