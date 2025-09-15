FC東京vs東京V スタメン発表
[9.15 J1第29節](味スタ)
※19:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 13 波多野豪
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
MF 37 小泉慶
FW 11 小柏剛
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 16 平川怜
MF 17 稲見哲行
MF 38 唐山翔自
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 15 鈴木海音
DF 26 内田陽介
MF 14 福田湧矢
MF 20 食野壮磨
FW 25 熊取谷一星
FW 45 寺沼星文
FW 71 平尾勇人
監督
城福浩
※19:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 13 波多野豪
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
FW 11 小柏剛
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 16 平川怜
MF 17 稲見哲行
MF 38 唐山翔自
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 15 鈴木海音
DF 26 内田陽介
MF 14 福田湧矢
MF 20 食野壮磨
FW 25 熊取谷一星
FW 45 寺沼星文
FW 71 平尾勇人
監督
城福浩