[9.15 J1第29節](味スタ)

※19:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 8 高宇洋

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 40 マルコス・ギリェルメ

FW 19 マルセロ・ヒアン

FW 26 長倉幹樹

控え

GK 13 波多野豪

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

MF 7 安斎颯馬

MF 37 小泉慶

FW 11 小柏剛

FW 16 佐藤恵允

FW 28 野澤零温

FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ

監督

松橋力蔵

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 2 深澤大輝

DF 3 谷口栄斗

DF 6 宮原和也

MF 7 森田晃樹

MF 8 齋藤功佑

MF 16 平川怜

MF 17 稲見哲行

MF 38 唐山翔自

MF 40 新井悠太

FW 9 染野唯月

控え

GK 21 長沢祐弥

DF 4 林尚輝

DF 15 鈴木海音

DF 26 内田陽介

MF 14 福田湧矢

MF 20 食野壮磨

FW 25 熊取谷一星

FW 45 寺沼星文

FW 71 平尾勇人

監督

城福浩