9月15日は敬老の日です。県によりますと100歳以上の高齢者の数は2091人で過去最多となりました。塩田知事は15日、県内最高齢の111歳の女性のもとを訪ね長寿を祝いました。元気で長生きの秘けつは？



鹿児島市に住む県内最高齢の坂下サトさん。大正3年生まれの111歳です。塩田知事や鹿児島市の下鶴市長がお祝いに駆け付け、祝い状と記念品が贈られました。



（塩田知事）

「おめでとうございます、ますますお元気で長生きしてください」





（県内最高齢・坂下サトさん（111））「病気なんかしませんよ」坂下さんの元気で長生きの秘けつはよく食べて笑顔でいること。週に3回デイサービスに通い、ほかの利用者と会話を楽しみ、歌うことも大好きです。（県内最高齢・坂下サトさん（111））「食べたくないことは絶対ないない。ご飯は食べます。悪いことは何もない。いいことばっかり」（塩田知事）「111歳であんなに元気で楽しんで過ごしているのは100歳の人も増えていく中で希望を与えるのでは」県によりますと15日時点の100歳以上の高齢者は2091人で記録が残る1989年以降で最も多くなりました。