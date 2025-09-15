敬老の日に合わせ各地でイベントが行われました。鹿児島市の写真スタジオでは、75歳以上の高齢者を対象に無料の撮影会が行われ、多くの人が笑顔の花を咲かせていました。



（間世田桜子キャスター）

「鹿児島市の写真スタジオです。敬老の日の写真撮影会が開かれています。とっても素敵な笑顔です」



無料の撮影会は、鹿児島市のスタジオメディアが、毎年、敬老の日に合わせて行っています。ことしは75歳以上から100件を超える応募があり、抽選で選ばれた27人が撮影に訪れました。





（89歳男性）「何十年ぶりかなと思ってドキドキしています。6歳の頃に写真店で撮ったまま」写真館での撮影は約80年ぶり。カメラの前でしっかりポーズを決め、自然と笑みがこぼれます。（89歳男性）「楽しいね、久しぶり。何十年ぶりの写真（撮影）。こんなものかなと思いますね。今はスマホでパチパチ撮りますけど、カメラで撮影するなんてね」これまで仕事で忙しく、写真を撮る機会がなかったという、こちらの女性。母と娘。並んで写真を撮るのは、久しぶりです。満面の笑みで撮影を終えました。（88歳女性）「なんて言っていいか分からない、あがっている、緊張して。子どもたちがいてこんなことをしてくれるから、ありがたいです」70年以上にわたって趣味で絵を描き続けている男性。お気に入りの1枚を持参して撮影に臨みました。（80歳男性）「やっぱりちょっと照れくさいよね。恥ずかしい、あんなこと（ポーズ）したことないから。嬉しかった」撮影した写真は後日、プレゼントされるということです。