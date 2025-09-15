草磲剛が「人間は貯金より見た目だ！」スターに似すぎで話題のマスクイケメン&マスク美女大集合 SP【ななにー 地下ABEMA】

稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#87が9月14日20時よりABEMAにて放送された。人気企画『スターに似すぎで話題のマスクイケメン&マスク美女大集合 SP』第3弾が放送された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■俳優・新田真剣佑に似ていると話題のさかき原伸悟さんの衝撃エピソードに騒然

#87は、人気企画『スターに似すぎで話題のマスクイケメン&マスク美女大集合 SP』第3弾。スタジオには俳優・新田真剣佑に似ていると話題のさかき原伸悟（さかきは木＋ネ＋申）さんが登場。さかき原さんは、たった4秒間の街を歩く動画を投稿しただけで「新田真剣佑に似てる！」とSNSで拡散され、一躍注目を浴びた。

登場早々、普段はタクシードライバーの仕事をしていることが明かされると、スタジオはざわつく。同僚からは「お客さんから会社にファンレターが届いた」「助手席に乗って顔を見たいと言われる」「中には太ももを触ってくるお客さんもいる」と衝撃エピソードが次々と披露された。

さらにさかき原さんからはさらなる驚きのエピソードが…。「新宿から綾瀬まで乗せたお客さんに『ここ私の家なんだけど、寄っていかない？』と誘われたこともありました。さすがに断りました」と勤務中の出来事を告白しスタジオは騒然に。

草なぎが「それだけモテたらスカウトされたりしないですか？」と尋ねると、さかき原さんは「愛知と東京で合わせて20社ほどスカウトを受けました。モデルのお誘いがあれば挑戦してみたい」とコメント。

一方で学生時代は全くモテなかったそうで、学生時代の写真が公開されると、そのあまりの変貌ぶりに香取が「なんでこうなれたの？」と質問。さかき原さんは「高校を卒業して美容専門学校に進学したとき、周りは1軍ばかりで自分は完全に5軍でした」「『目元が真剣佑に似てない？』と言われてから寄せるようになったら1か月で彼女ができた」と答えると、草なぎが「人間は貯金より見た目だ！」とコメントし、スタジオは大盛り上がりとなった。

いよいよ草なぎの「マスクオープン！」の掛け声でさかき原さんがマスクを外すと、スタジオからは「おー！似てる！」と歓声があがり、草なぎは「今日もバズってますよ！この仕上がり！」と絶賛。香取も「この感じでタクシー乗ったらいるんだよ？」と驚いた様子でコメントし、スタジオを沸かせた。

ほかにも、佐々木希に激似の会社員や、King & Prince・高橋海人（高ははしごだか）に似ていると話題の美容師、北川景子似のインフルエンサーらマスク姿が超人気芸能人に似ていると話題の美男美女がマスクの下の素顔を公開し、スタジオを大いに沸かせた『ななにー地下ABEMA』#87は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中。

■『ななにー 地下ABEMA』#88

次週、9月21日20時より放送の『ななにー地下ABEMA』#88は、『普通の仕事をしているのにSNSで大バズり！かっこいい＆かわいい人大集合！意外な素顔を大公開しちゃうぞSP』と題し、SNSで話題を集める6名のゲストが登場。かわいすぎるラーメン店員、かっこよすぎる指揮者、かっこいいと評判の保育士など、普段は身近な仕事に就きながらも大注目を浴びるゲストの意外な素顔に迫る。さらに、かわいすぎる卓球ガールとななにーメンバーが本気の卓球対決！ 香取がまさかの大苦戦を強いられる場面も!? 放送を楽しみに待ちたい。

■番組情報

ABEMA『ななにー 地下ABEMA』#87

09/14（日）20:00～

出演：稲垣吾郎 草なぎ剛 香取慎吾 ほか

■【画像】『ななにー 地下ABEMA』#87場面写真＆#88出演者集合写真