県内で1339人が100歳に「敬老の日」知事が長寿をお祝い【新潟】
県内では、今年度1339人が100歳を迎えます。
9月15日は「敬老の日」です。花角知事が今年度100歳を迎える人と面会し、長寿を祝いました。
15日午前、上越市を訪れた花角知事。1926年(大正15年)3月20日生まれの塩尻キクヱさんと面会しました。
■花角英世知事
「健康法はありますか？」
■塩尻キクヱさん
「なんでも食べることですね。」
最近まで山菜採りに出かけることもあったというほど元気なキクヱさん。戦時中は、静岡のみかん農家に出稼ぎに行き懸命に働いたといいます。
■ひ孫
「キクヱおばあちゃん、これからも長生きしてね。」
県内では、今年度1339人(男性172人・女性1167人)が100歳を迎えます。さらに、100歳以上の人は2538人いて、最高齢は満111歳の女性です。
9月15日は「敬老の日」です。花角知事が今年度100歳を迎える人と面会し、長寿を祝いました。
15日午前、上越市を訪れた花角知事。1926年(大正15年)3月20日生まれの塩尻キクヱさんと面会しました。
■花角英世知事
「健康法はありますか？」
■塩尻キクヱさん
「なんでも食べることですね。」
最近まで山菜採りに出かけることもあったというほど元気なキクヱさん。戦時中は、静岡のみかん農家に出稼ぎに行き懸命に働いたといいます。
■ひ孫
「キクヱおばあちゃん、これからも長生きしてね。」
県内では、今年度1339人(男性172人・女性1167人)が100歳を迎えます。さらに、100歳以上の人は2538人いて、最高齢は満111歳の女性です。