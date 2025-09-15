【ファイターズ】ライオンズと対戦 ２ケタ得点！ペナントレース最終戦で快勝 ホークス追い続ける
ペナントレースもいよいよ終盤戦。
首位・ホークスを追うファイターズは９月１５日にライオンズと対戦し、２ケタ得点で３連勝としました。
本拠地最後のライオンズ戦。
新庄監督が先発のマウンドに送り出したのは、ルーキー・柴田獅子。
まさに“ライオン対決”の一戦は初回。
ライオンズ２番の滝澤を空振り三振。
３番の外崎も。
上々の立ち上がりを見せます。
しかし３回、１アウト２・３塁とピンチを招きます。
ライオンズにスクイズを許して１点を先制されると、このあと犠牲フライも打たれ、この回２点を失います。
一戦必勝の戦いが続くファイターズはすぐに反撃に出ます。
連続ヒットと相手エラーでノーアウト満塁のチャンスを作り１番・水谷。
レフト前へのタイムリーヒット。
まずは１点を返します。
さらにこのあと、内野ゴロの間にも追加点を挙げたファイターズ、すかさず同点に追いつきます。
その後、ライオンズに再び勝ち越されて迎えた６回。
先頭バッターはパ・リーグ３０号一番乗りを果たしたレイエス。
左中間スタンドへ同点のソロホームラン。
再び反撃ののろしを上げます。
この回、更にヒットと２つのフォアボールで１アウト満塁のチャンス。
田宮が打った打球は相手の送球エラーを誘い、２人のランナーが生還。
勝ち越しに成功します。
なおも攻撃の手はゆるみません。
水谷のタイムリーでさらに１点を追加！
続くバッターは１５日に一軍に再昇格した浅間。
３ランホームランが飛び出し、この回打者１０人の猛攻で一挙７得点。
試合の行方を決定づけます。
さらに、７回には代打・万波が３ランを放つなど、１２安打１２得点と打ちに打ったファイターズが快勝。
しかし１５日はホークスも勝ったため、ゲーム差は２．５のままです。