◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

大会3日目の15日、男子マラソンは、わずか“0.03秒差”という大接戦を制したA.F.シンブ選手が金メダルを獲得。タンザニア初の世界タイトル獲得という快挙を果たしました。

暑さとの闘いのレースで有力選手たちも先頭争いから離脱。シンブ選手、ドイツのA.ペトロス選手、イタリアのI.アウアニ選手の3人が国立競技場へ入ります。トラック勝負でペトロス選手が2人を離しにかかりますが、シンブ選手が最後の最後で追い上げ、ほぼ同時にフィニッシュテープを切りました。

正式タイムは、2人が2時間09分48秒も着差でシンブ選手が優勝。世界陸連によるとその差は、42キロを走ってわずか“0.03秒差”だっとのことです。

実は前日行われた女子でもケニアのP.ジェプチルチル選手とエチオピアのT.アセファ選手がトラック勝負となり、2秒差で決着。アセファ選手はパリオリンピックでオランダのS.ハッサン選手にわずか3秒でやぶれており、世界大会2連続で数秒差での銀メダルとなりました。

優勝のシンブ選手は、「スタジアムに入ったときは、勝てるかどうか確信が持てませんでした。勝てるかどうかも分かりませんでした。でも、ビデオスクリーンに自分の名前が映し出され、結果のトップに自分の名前が載っているのを見て、ほっとしました」と振り返り、2位のペトロス選手は「マラソンでこんなことは見たことがありません。男女ともにスプリント勝負に持ち込まれたんです。まるで100メートル走みたいだね」と語っていました。