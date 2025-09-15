敬老の日、3連休最終日のきょうも蒸し暑くなりました。各地の最高気温は、▼東京30.5℃▼名古屋35.6℃▼桑名36.9℃▼豊田36.2℃など、東海地方を中心に35℃以上の猛暑日となったところが多くなりました。あすも日本列島は高気圧に覆われておおむね晴れるため、各地で気温が上がりそうです。

【 あすの各地の予想最高気温 】

札幌 :29℃ 釧路:25℃

青森 :30℃ 盛岡:30℃

仙台 :30℃ 新潟:32℃

長野 :33℃ 金沢:32℃

名古屋:37℃ 東京:31℃

大阪 :36℃ 岡山:35℃

広島 :34℃ 松江:34℃

高知 :34℃ 福岡:34℃

鹿児島:34℃ 那覇:34℃

まだまだ厳しい残暑が続くため、熱中症にご注意ください。

あすは広く高気圧に覆われて晴れ間がありますが、関東地方は未明を中心に雨が降りやすいでしょう。また、午後は東日本の太平洋側や西日本で大気の状態が不安定となりそうです。天気の急変にご注意ください。

そして、今週は一気に季節が前に進みそうです。18日（木）は秋雨前線が南下し、日本列島にかかってくるでしょう。そのため、広く雨となる見込み。特に明け方から、日本海側を中心にまとまった雨雲がかかり、北陸などでは雨足が強まる時間帯もありそうです。

また、木曜日の夕方から夜にかけては関東地方でも活発な雨雲がかかりそうです。各地で雨の降り方にご注意ください。

そして、この雨が秋の涼しい空気を運んできてくれます。東京の予想最高気温は、17日（水）・18日（木）ともに34℃と猛暑日一歩手前まで上がりそうですが、19日（金）は一気に7℃も下がって27℃の予想。また、20日（土）は25℃まで下がる見込みです。金曜日と土曜日は関東地方も雨が降りやすく日差しがないため、特に朝晩は少しひんやりと感じられるかもしれません。

気温の変化が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。