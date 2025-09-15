ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「東京世界陸上を見ています♪ 泣く、泣く、泣く、感動の涙です♡」「感動は対症療法だと思います♪」 【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは「東京世界陸上で心を感動させてもらっています♪」と題したブログで「東京世界陸上を見ています♪ 泣く、泣く、泣く、感動の涙です♡」と、投稿。



続けて「感情失禁ではなくて ちゃんと込み上げてくる涙です♪」「これは大事な涙です 自分の感情がちゃんと動いて出た涙だからです♡ ドバァっと溢れるままにしちゃいまぁす♪」と、綴りました。

そして「自分で拭けないから拭いてもらいます♡ 我慢なんてしないのです♪」「だって… 温かい涙は心を温めてくれるのです♡ 我慢なんてしたらもったいないです♪」と、記しました。







津久井教生さんは「気持ちよく涙を拭ってもらって、余韻に浸ります♡」「こういう瞬間や時間を大切にしたいのです♡ 感動は対症療法だと思います♪」と、その思いを綴っています。







2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】