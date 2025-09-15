住みたい街ランキングの常連で、洗練されたイメージが強い東京都渋谷区恵比寿。

周辺にはかつてサッポロビールの前身会社が工場を構え、「エビスビール」発祥の地として知られる。しかし、なぜ恵比寿にビール工場が誕生したのか。残暑続きで喉がビールを求めていることもあり、その歴史を追ってみた。（大塚美智子）

恵比寿駅から複合施設「恵比寿ガーデンプレイス」へ向かって歩いていくと、目の前に高級感が漂うレンガ造りの空間が広がっている。レストランや美術館などが立ち並ぶこのエリアに、サッポロビールの前身「日本麦酒醸造会社」が工場を開業した時期は１８８９年まで遡る。

なぜこの地に工場を建設したのだろう。目黒区めぐろ歴史資料館の研究員横田智也さん（２５）に尋ねてみると、実は最初に工場が造られたのは恵比寿の南側に隣接する現在の目黒区三田。その後、恵比寿まで工場を拡大させていったのだという。

目黒区三田は当時、三田村や中目黒村など４村が合併してできた目黒村の一部だったが、この４村の中で旧三田村は面積が最も小さく、人口も１００人足らずだった。「工場用地を探していた日本麦酒醸造会社にとって、三田村は比較的、買収しやすい土地だった可能性が高い」。横田さんは同社がこの場所を選んだ理由をこう推測する。

都心に近く、交通の便が良かった点も大きいようだ。

交通網が発達していなかった頃は、衝撃に弱く、重たい瓶に詰められたビールを鮮度の良い状態で運ぶのは大変な作業だったが、８５年に鉄道（現在の山手線の一部）が新宿―目黒間で開通。１９０１年には専用の貨物駅「恵比寿停車場」も開設され、さらに遠くにビールを運べるようになった。

５年後に恵比寿駅が誕生。駅の名前は商品名の「恵比寿麦酒」にちなんだもので、現在の地名の由来にもなっている。横田さんは「工場ができたことで周囲の人口が増加し、産業基盤が整えられたことで、大きな街へと発展していった」と指摘する。

恵比寿周辺は、ビール製造に欠かせない良質な水も豊富だった。

サッポロビール広報部の小野寺哲也さん（６３）によると、開業当時の辺り一帯は特に何もない野原が広がっていたが、玉川上水から分かれた「三田用水」が通り、きれいな水を確保しやすかったという。

海抜約３０メートルの高台だったことも幸いし、ビールを一定の温度で保管できる地下蔵を造ることもできた。小野寺さんは「様々な好条件が重なり、この街とともに歴史を築いてきた」と話してくれた。

「恵比寿ビール（後のエビスビール）」が発売されたのは１８９０年。１０年後のパリ万国博覧会では、３０か国以上が出品したビールの中から金賞に輝き、世界にもその味が認められた。

戦禍のあおりで１９４３年にブランド名が休止に追い込まれた悲しい歴史を経て、根強いファンの要望を受けて７１年に復活。しかし、その頃には恵比寿周辺は宅地化が進み、工場は８８年に千葉県へ移転した。９４年、その跡地に恵比寿ガーデンプレイスが再整備され、新たな街の姿を作っている。

かつて工場があった場所から明治通りまで延びる下り坂は、当時、馬車でビールを赤坂や銀座などの市場へ運んでいたことから、今でも“ビール坂”の名前で地域に親しまれている。

地元の「恵比寿ビール坂商店会」の茗荷原剛会長（６０）は祖父の時代から、この地で暮らしている。幼少期は長屋や商店が立ち並ぶ田舎町で、現在のような華やかさはなく、外に出ると工場から流れてくる麦芽の匂いが漂っていたという。

工場の人が近隣の住民を招待し、当時は高級だった恵比寿ビールを振る舞ってくれることもあったといい、茗荷原さんは、できたてのビールを大人たちがおいしそうに飲んでいたのをよく覚えている。

工場が撤退した後もビール坂の名前は残り、今でも地元を盛り上げようと毎年、「恵比寿ビール坂祭り」が開催されている。昨年４月には恵比寿ガーデンプレイスに博物館や醸造設備を備えた「エビス ブルワリー トウキョウ」がオープンし、実に３５年ぶりに恵比寿でのビール醸造が復活した。

「恵比寿の街は、ビール工場とともに発展してきた。新たな魅力が詰まったこの街を、これからも盛り上げていきたい」。茗荷原さんは期待に胸を膨らませている。