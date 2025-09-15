K−1世界3階級制覇王者の武尊（34）と女優の川口葵（26）夫妻が14日放送の深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。プロポーズのシチュエーションを語った。

占い師の大串ノリコ氏は武尊について、「外に見せている自分がすごく素直。忖度（そんたく）もしない。外面は真っすぐなんですよ。中身が女の子なんですよね」と占った。川口は「たしかに」と共感。武尊は「たしかにってやめて」とつっこんだ。ただ川口は「めっちゃ当たってる。女の子です。繊細じゃん。繊細でめっちゃ気にするし、完璧主義者だし」と語った。

大串氏は「武尊さんの方が尽くす感じ」と占うと川口は「いや、そうかなぁ」とぼやいた。さらに大串氏は武尊に「川口さんのことがタイプなんだろうなって感じがします」と占うと、武尊は「タイプです。見た目とかってより、人間的に好き」と照れながら語った。

ロマンチストと占われた武尊は「プロポーズのときはこだわりました。（川口が）ディズニーランド好きなので、デートっていうていで予約して、婚約指輪買って、デカいかばんを持ってくと怪しまれるから、婚姻届を服の中に隠してパンツに挟んで1日過ごして、夜のディナーのときに『結婚してください』って言って、汗で湿った婚姻届を…」と語った。

川口は「確かに言われてみれば若干湿ってたかも」と笑った。