お笑いタレントのヒロシ（53）が15日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。キャンプの仕事と、家での食事について明かした。

20年前「ヒロシです」が大ブレイク。「一発屋」と言われたこともあったが、その後、キャンプ芸人として大人気となった。そして最近、「ミライ堂」という古着屋を始めたという。

MCの黒柳徹子（92）が「ヒロシの仕事はどうなったんですか？」と「ヒロシです」の持ちネタを使ったネタについて聞くと、「あれはもう、やってないですね、一切」と答えた。すると黒柳は「じゃあ、ちょっと、やっていただけますかね。お願い…」とリクエスト。「ヒロシです」のネタを久々に披露した。

そして黒柳が「洋服が、前はスーツでしたよね？」と聞くと、「もうスーツは家にないんじゃないですかね。っていうのも、ちょっと、やっぱ、おなかが出てきて。スタジオに来ることが少ないんで…」と語った。スーツは2年に1回呼んでもらっている「徹子の部屋」用だったが、出演のたびに新調する余裕がないと説明。「だから、もう多分、捨てたと思いますね」と明かした。

そして健康状態を聞かれ「キャンプをやっていると、運動になってると思われるじゃないですか」としつつ、車やバイクでキャンプ場に行き、「降りて、荷物降ろして、テント張って、ごはん食べて、寝るだけなんですよ。太るんですよ」と明かした。そのため、家では割と質素な食事だと言い写真を公開。「これ、ちょっとなんか、ヒロシ苦労してるんじゃないの？っていう風に見えるかも…」と語った。

キャンプの仕事ではだいたい、番組側がA5ランクの肉や、イセエビなどを用意してくれるという。「そういうのばっかり食べてると、ちょっともう太るから」と、家では質素に、サラダだけ、などにしていると明かした。