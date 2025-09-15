あいみょん、ニューシングル「ビーナスベルト」を10月リリース。新アーティスト写真も公開
あいみょんが10月22日(水)に18thシングル「ビーナスベルト」をリリースすることが決定した。
今回シングルのタイトルとなった「ビーナスベルト」は日の出前や日没直後に太陽と反対側の空に見られる淡いピンク色の光の帯のことを指す。あいみょんが紡ぐ「ビーナスベルト」の歌詞の世界観も気になるところだ。
また、ビーナスベルトを背景色とした新アーティスト写真も公開された。アーティスト写真は過去作に続きとんだ林蘭がアートディレクションを手掛けている。
カップリングには、會田茂一と長岡亮介をプロデュースに迎えて制作した「おじゃまします」を収録する。
そして、今回CDの先着購入者特典としてオリジナル缶バッジの付属が決定。全6種のパターンの中からランダムで1種プレゼントされる内容となっている。なお缶バッジのデザインは後日発表となっている。
さらに、楽曲のリリース発表に伴いvery very short movieも公開。今後も各種コンテンツが順次展開され、特設サイト内のコンテンツカレンダーに随時更新されていく。
あいみょんは今作をひっさげ、11月から全国ツアー＜AIMYON TOUR 2025+“ヘブンズ・ベーカリー”＞を開催する。
■18thシングル「ビーナスベルト」
CD発売＆配信日：2025年10月22日(水)
CD予約リンク
https://aimyon.lnk.to/beltofvenus_cd
18thシングル「ビーナスベルト」特設サイト
https://www.aimyong.net/feature/beltofvenus
品番：WPCL-13688
定価：\1,210(税込)
M1 ビーナスベルト
M2 おじゃまします
M3 ビーナスベルト(Instrumental)
M4 おじゃまします(Instrumental)
【先着購入者特典】
ビーナスベルト オリジナル缶バッジ
※サイズ：直径57mm
※6種の中から絵柄ランダムで1種プレゼントいたします。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。
※デザインは後日発表いたします。
【Amazon.co.jp購入者特典】
メガジャケ(240mm×240mm)
※デザインは後日発表いたします。
◾️『AIMYON TOUR 2024-25 “ドルフィン・アパート” IN 大阪城ホール』
2025年9月17日（水）発売
○初回限定盤
Blu-ray：\7,700（税込）ENZT-00021/22 ※Blu-ray2枚組
DVD:\6,600（税込）ENZT-00023/00024 ※DVD2枚組
○通常盤
Blu-ray：\6,600（税込）ENXT-00009/10 ※Blu-ray2枚組
DVD:\5,550（税込）ENBT-000011/00012 ※DVD2枚組
◆disc1収録内容（Blu-ray / DVD共通）
AIMYON TOUR 2024-25 “ドルフィン・アパート” IN 大阪城ホール (2025.2.13)
01.リズム64
02.ラッキーカラー
03.会いに行くのに
04.幸せになりたい
05.駅前喫茶ポプラ
06.ハルノヒ
07.あのね
08.真夏の夜の匂いがする
09.マトリョーシカ
10.朝が嫌い
11.マリーゴールド
12.猫にジェラシー
13.姿
14.裸の心
15.私に見せてよ
16.マシマロ
17.愛を伝えたいだとか
18.愛の花
19.君はロックを聴かない
20.RING DING
21.夢追いベンガル
22.貴方解剖純愛歌〜死ね〜
23.ざらめ
24.葵
◆disc2特典映像
off shot movie ”こんなに、尺イルカ？”
◆Blu-ray/DVD初回限定盤 仕様
＊特殊パッケージ仕様
＊豪華56Pフォトブックレット
○先着購入者特典情報
・Amazon.co.jp特典：クリアステッカーセット
・楽天ブックス特典：マルチポーチ
・セブンネット特典：コンビニエコバッグ
・応援店：A5サイズクリアファイル
※特典は数に限りがございます。各所、無くなり次第、配布終了となります。
※応援店の対象店が後日発表いたします。
※各特典に関する詳細は各店にご確認ください。
各店舗購入リンク：https://Aimyon.lnk.to/dolphinapart
ツアー情報
■＜AIMYON TOUR 2025+“ヘブンズ・ベーカリー”＞
11月4日(火) 宮崎・都城市総合文化ホール大ホール
11月13日(木) 徳島・アスティとくしま
11月19日(水) 奈良・なら100年会館 大ホール
12月11日(木) 福島・けんしん郡山文化センター
12月17日(水) 山形・やまぎん県民ホール
12月18日(木) 青森・リンクステーションホール青森
12月22日(月) 茨城・水戸市民会館グロービスホール
全公演：OPEN 17:30／START 18:30
チケット料金：￥9,000（税込）
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/HeavensBakery
■＜AIMYON FAN CLUB TOUR 2026“PINKY PROMISE YOU vol.2”＞
3月2日(月) 東京・東京ガーデンシアター
3月3日(火) 東京・東京ガーデンシアター
3月11日(水) 広島・広島文化学園HBGホール
3月13日(金) 福岡・福岡サンパレス
3月31日(火) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
4月2日(木) 宮城・仙台サンプラザホール
4月16日(木) 愛知・アイプラザ豊橋
4月17日(金) 愛知・アイプラザ豊橋
4月20日(月) 大阪・フェスティバルホール
4月21日(火) 大阪・フェスティバルホール
全公演：OPEN 17:30／START 18:30
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/pinky_promise_you_02
関連リンク
◆あいみょん オフィシャルサイト
◆あいみょん レーベルサイト