ギタリストSAKI (Mary’s Blood / ex. NEMOPHILA)が2026年2月より、ソロとして自身最大規模となる全国ツアー＜SAKI TOUR 2026 PLUVIA＞を開催することが発表となった。

これは本日9月15日に大阪RUIDOで開催された自身初のソロツアー＜SAKI 1st Tour「Autumn Rain」＞ファイナル公演にてアナウンスされたもの。

全国ツアー＜SAKI TOUR 2026 PLUVIA＞は、2026年2月13日の東京・Veats Shibuyaを皮切りに、3月19日の東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREまで、東京・大阪・愛知・福岡・宮城・東京といった全6会場にて開催される。

今年10月にデビュー15周年を迎えるSAKIは、東名阪ツアー＜Autumn Rain＞を全公演ソールドアウト。そして2026年、ソロ最大規模の全国ツアーを行う。以下にSAKIのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「今回ソロとしては最大規模のツアーを開催することになりました。

折に触れて述べておりますが、音楽活動を行うことが困難になった年を経て、こうしてこんな規模でツアーが出来ることが本当に嬉しいです！

いつも応援してくださっている皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

ギター・インストゥルメンタルを主軸として、どのようなツアーが出来るか、素敵なミュージシャンの力を借りながら模索していこうと考えております」

──SAKI

◆ ◆ ◆

■＜SAKI TOUR 2026 PLUVIA＞

2月13日(金) 東京・Veats Shibuya

open18:00 / start18:30

2月21日(土) 福岡・LIVEHOUSE OP’s

open15:00 / start15:30

2月23日(月/祝) 愛知・HeartLand

open15:00 / start15:30

2月28日(土) 大阪・大阪RUIDO

open15:00 / start15:30

3月07日(土) 宮城・仙台ROCKATERIA

open15:00 / start15:30

3月19日(木) 東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

open18:00 / start18:30

▼チケット

・特典付きVIPチケット \15,000(税込／ドリンク代別)

※特典内容：先行入場・ライブ後2ショット撮影・お見送り付き

・通常チケット \7,000(税込／ドリンク代別)

※スタンディング

※SHIBUYA PLEASURE PLEASURE公演のみ全席指定席

▼サポートミュージシャン

G：はな(Gacharic Spin)

B：ユニカインパクト(革命メロイック)

Dr：shuji(ex.Janne Da Arc) ※東京・大阪・宮城公演

Dr：前田遊野 ※福岡・愛知公演

一般発売日：12月06日(土)10:00

イープラス：https://eplus.jp/saki-chucky/

■＜SAKI Year End Bash＞

12月08日(月) 東京・Rock Bar Bauhaus Roppongi

open18:00 / start18:30

▼チケット ※オールスタンディング

・特典付きVIPチケット \15,000(税込／ドリンク代別)

※特典内容：先行入場・ライブ後2ショット撮影・お見送り付き

・通常チケット \7,000(税込／ドリンク代別)

▼サポートミュージシャン

G：はな(Gacharic Spin)

B：ユニカインパクト(革命メロイック)

Dr：川口千里

一般発売日：10月25日(土)10:00

イープラス：https://eplus.jp/chakixx/

（問）Rock Bar Bauhaus Roppongi 03-5544-8253 ■＜SAKI ファンクラブ限定公演「ちゃっきーのプレイルーム Xmas Party＞

12月22日(月) 東京・Rock Bar Bauhaus Roppongi

open18:00 / start18:30

▼チケット ※椅子(全自由席)

・前売り \20,000(税込・食べ放題・飲み放題付き)

※特典内容：公演後2ショット撮影・お見送り付き

（問）Rock Bar Bauhaus Roppongi 03-5544-8253

■SAKI OFFICIAL FAN CLUB「ちゃっきーのプレイルーム」

月額750円

・グループチャットへの参加

・限定ショットなどのギャラリー

・モーニングコール

・限定グッズが当たるスクラッチくじ

・ライブ配信視聴

・世界に1つだけのデジタル会員証

入会受付：https://chakixxfc.com/subscription

