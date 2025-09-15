パ５位の西武は１５日の２位・日本ハム戦（エスコン）に５―１２と大敗。初戦に先勝しながらこの４連戦を１勝３敗の負け越しで終え借金は今季最多タイの「１０」となった。

シーズンは残り１６試合で４位・楽天に３・５ゲーム差、３位・オリックスには６・５ゲーム差となっている。

３回、相手先発ルーキー・柴田を攻め一死二、三塁から滝沢夏央内野手（２２）がスクイズで先制。さらに二、三塁とし外崎修汰内野手（３２）の犠飛で２点目を挙げた。

しかし、その裏、この日が３０歳の誕生日だった先発・与座海人投手が２連打と自らの犠打失策で無死満塁のピンチを背負うと、水谷に左前適時打を打たれるなど２点を失いたちまち同点に追いつかれてしまう。

４回にセデーニョの２試合連発となる５号ソロで再びリードをうばった西武だが、７回に先頭のレイエスに手痛い３１号同点弾を食らった与座は郡司に四球、清宮に左前打を許し一、二塁のピンチを残し降板。２番手・黒木が一死満塁から田宮を一ゴロに打ち取るもネビンの一塁送球が逸れ２点を勝ち越される。

さらに水谷の適時打、この日昇格したばかりの浅間に２号３ランを被弾しこの回、長短４安打に２四球、１失策が絡んで７点を失い勝負は決した。

５回０／３、７安打５失点（２自責点）で４敗目（６勝）を喫した与座は「今日は自分のミスが多い試合だったと感じています。３回のバント処理ミスで取れるアウトを取ることができなかったことや、６回の投げミスからの先頭打者ホームランとリードを守り切ることができませんでした」と失点に絡んだ自らのミスを反省していた。