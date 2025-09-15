3連休最終日にぎわう石川 外国人観光客が茶懐石体験 ｢オショウバン…イタシマス｣
3連休最終日の15日。青空が広がった石川県内の観光地は、多くの人でにぎわいました。
石川県内のほとんどの観測地点で、真夏日となった15日。
河合 紗花 記者：
「3連休最終日のひがし茶屋街には、多くの人が訪れています」
観光客：
「金沢だけじゃないんですけど。仙台、新潟、金沢を回ってきました。一番天気が良くてね、すごいきれいな街並みで、来てよかったです」
連休最後の日を楽しむ人でにぎわう、ひがし茶屋街。
こちらの店では、外国人観光客を対象にしたこんなイベントが…
「それは珠洲焼のものです」
「珠洲市、好きなんです」
自分で選んだ茶碗で、茶懐石を楽しむ体験会です。
「オショウバン…イタシマス オサキニ」
参加したのは、国内に住む3人の外国人観光客。
マナーを学びながら茶道の世界を堪能しました。
外国人観光客
「抹茶の味は好みではないんだけれど、きょうの抹茶はとってもおいしかったです」
「こんな感じでちゃんとやるのは初めてで、とてもよかったし勉強になりました」
遠州流茶道・坂井 宗民 上席師範：
「真摯に茶道に向き合ってくださって、とても私もうれしく思いました」
このあと懐石料理も味わって、金沢の旅を楽しんでいました。