3連休最終日の15日。青空が広がった石川県内の観光地は、多くの人でにぎわいました。

石川県内のほとんどの観測地点で、真夏日となった15日。



河合 紗花 記者：

「3連休最終日のひがし茶屋街には、多くの人が訪れています」



観光客：

「金沢だけじゃないんですけど。仙台、新潟、金沢を回ってきました。一番天気が良くてね、すごいきれいな街並みで、来てよかったです」



連休最後の日を楽しむ人でにぎわう、ひがし茶屋街。

こちらの店では、外国人観光客を対象にしたこんなイベントが…



「それは珠洲焼のものです」

「珠洲市、好きなんです」



自分で選んだ茶碗で、茶懐石を楽しむ体験会です。

「オショウバン…イタシマス オサキニ」



参加したのは、国内に住む3人の外国人観光客。



マナーを学びながら茶道の世界を堪能しました。

外国人観光客

「抹茶の味は好みではないんだけれど、きょうの抹茶はとってもおいしかったです」

「こんな感じでちゃんとやるのは初めてで、とてもよかったし勉強になりました」



遠州流茶道・坂井 宗民 上席師範：

「真摯に茶道に向き合ってくださって、とても私もうれしく思いました」

このあと懐石料理も味わって、金沢の旅を楽しんでいました。