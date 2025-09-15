¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛNiko¤ó¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¼¨¤·¤¿Ï¢ÂÓ¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼Áû¤®¤¿¤Æ¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« CLUB QUATTRO¤Ë¤Æ¡¢2023Ç¯·ëÀ®¤Î2¿ÍÁÈ¡¦Niko¤ó¤¬¡ãRE:place public tour 2025¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë»º¤ßÍî¤È¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øpublic melodies¡Ù¤ò²þ¤á¤Æ·È¤¨¡¢2¥«·î¤ÇÁ´30²Õ½ê¤Ø½äÎé¤·¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¡£¤³¤³¤Ç¤ÏNo Buses¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ¹¤ò½ª¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
◼︎No Buses
No Buses¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Á´12¶Ê¤òÊñ´Þ¤·¤¿Âç¶Ê¡Öimagine siblings¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖËÁÆ¬¤ËÆ±¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ò¡¢¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤ÎºÇ¸å¤ËÃæÈ×¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ösunbeetle¡×¤«¤é¡Öhome¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·×12¶Ê¤Ï¡ÖImagine Siblings¡×¤Ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¹½À®¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
·ÚÌ¯¤Ê¥Ï¥¤¥Ï¥Ã¥È¤¬Â¸µ¤ò¥°¥é¤Ä¤«¤»¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Î¹Ï©¤Ï¡¢»þ¤ËËÄÄ¥¤·¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ëÀÞ¤Ë¤ÏÌðÄí¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÊÓñ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¬¤¤¢¤¬¤¤Ê¤¬¤é²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤ëÀ¸¤ÍÍ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤Ë¤Ï¥½¥Ê¥¿·Á¼°¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸³«Éô¤ÎÂ¸ºß¤âÁÛµ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤É¤âÈà¤é¤¬¡ÖImagine Siblings¡×¤Îµá¿´ÎÏ¤ò¥Þ¥¥·¥Þ¥à¤Ë³ÈÂç¤»¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡ÖImagine Siblings¡×¤ØÏ¢¤Ê¤Ã¤¿¡ÖSunbeetle¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥ê¥ó¥°¤ò¹ç¿Þ¤Ë¶áÆ£Âç×Â¡ÊVo, G¡Ë¤Î²Î¾§¤¬¶«¤Ó¤Ø¤ÈÅ¾²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ã±¸ì¤Î°ÕÌ£¤Ï¤â¤Ï¤ä¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÉºÇò¤µ¤ì¡¢¤¿¤À²¿¤«¤ò¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤¯¿È¤ËÇ÷¤ë¡£¥Õ¥é¥Õ¥é¤ÈÉñÂæ¾å¤Ç¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤¿¤ê¡¢¿¼¤¯Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤òÊü¤Ã¤Æ´¤¯¶áÆ£¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÀÖÍç¡¹¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½²æ¡¹¤âÈà¤é¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ó¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥®¥¿¡¼¤¬¤¶¤ï¤á¤¡¢²ñ¾ì¤òËþ¤¿¤·¤¿¡ÖUni¡×¤ò·Ð¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖOur Broken Promises¡×¤â¡¢No Buses¤ÎºîÉÊ·²¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¤ò¾ÝÄ§¡£¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤ò¥¹¥í¡¼¤ËÌÄ¤é¤¹3ËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤¬ÅÚÂæ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤Ë¶áÆ£¤Î²Î¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£3ËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤¬Á°·Ê²½¤¹¤ëÊ¬¡¢²Î¾§¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢±À¤Î·ä´Ö¤«¤é¤½¤Ã¤È¸÷¤¬¹ß¤ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤¬³Î¤«¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Î´Ø·¸¤Ï¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖKaze¡×¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤«¤éÎ¥¤·¤Æ¸ý¤º¤µ¤Þ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÆùÀ¼¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£³ÚÉè¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹³Ú´ïÂâ¤Î·ä´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â½À¤é¤«¤Ê¹çÁÕÍÑ¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥«¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ú´ï¤È¤·¤Æ¼«¤é¤Î¹¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Á¡ºÙ¤«¤Ä¥¨¥¢¥ê¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÐÊý¤ÎÁªÂò»è¤ò¼«Í³¤Ë±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢No Buses¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤³¤³¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È´ö½Å¤Ë¤âÌä¤¤Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤È´ËÏÂ¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢Niko¤ó¤¬Èà¤é¤ò¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÃÏ¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿°ì°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¡¢¶áÆ£¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖNiko¤ó¤â·ò¤ä¤«¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¡£µ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¤½¤Î°ì¸À¤Ï¡¢Â©¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ËËþ¤Á¤¿¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¤«ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤È»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë2ÁÈ¤Î¶¦ÌÄ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
◼︎Niko¤ó
¡Ö¼Õºá²ñ¸«¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤¿2025Ç¯1·î¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥¢¥È¥í¤ÎÃÏ¤Øµ¢´Ô¤·¤¿Niko¤ó¤Ï¡¢¡ÖVision-2¡×¤«¤éÀÅ¤«¤ËËë¤ò¾å¤²¤¿¡£3¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ç»¤¯Éâ¤«¤ÖÃæ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ó¡¼¥È¤¬½ù¡¹¤ËÇ®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¥ª¥ª¥¹¥«¡ÊG, Vo¡Ë¤Î¥®¥¿¡¼¤¬²Ð¤ò¿á¤¡¢¡Ö·ã¤·¤¯»Ï¤á¤ë¤«¡×¡Ö½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤ó¤Î¤«¡×¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÀú¤ê¤Ê¤¬¤é¡Öbend¡×¡Östep by step¡×¤òÏ¢Åê¡£¡ÖVision-2¡×¤Ç¥ª¥ª¥¹¥«¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿²ÎÀ¼¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡Öbend¡×¤Ç³«±éÁ°¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ê¥ß¥ª¡¼¥¬¥¡ÊB, Vo¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¡¢¡Östep by step¡×¤ÇÍí¤ß¹ç¤¦¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¤«¤éÀ®Î©¤¹¤ëNiko¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥ª¥ª¥¹¥«¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥®¥¿¡¼¤³¤½¤¬¡¢Èà¤é¤òÈà¤é¤¿¤é¤·¤á¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£Niko¤ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¯¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¡£¥®¥¿¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤À¤±¤ÇÍ¯¤¤¢¤¬¤ëÅÜ¹æ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤é¤Ï·è¤·¤Æ»ä¤È²¶¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ôtoo bad super¤ËÈô¤Ó¹þ¤átoo bad¡Õ¤È¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¡Ö¤È¤¥¡Á¤Ð¤Ã¤É¡×¤Ï¡¢º£¤¬ºÇ¹â¤ËºÇ°¤Ê¾õÂÖ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤â¼è¤ì¤ë¤·¡¢¡Ô¸÷¤ò ¸÷¤ò ¸÷¤ò Àµ¤·¤¯¸«¤Æ¤ë¡Õ¤ÈÄÖ¤é¤ì¤¿¡Öghost¡×¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÀ¤³¦¤ÈÀµÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âNiko¤ó¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ª¥¹¥«¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¿®Ç°¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÆ»¤ò±ý¤¯¿Í¤¬°ìÊÍ¤µ¤¨¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®ÀÐ¤Ç¤ÉÇÉ¼ê¤ËÅ¾¤ó¤Ç¡¢Ç¾¤Î±ü¤¬¾Æ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢²¶¤Ï¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¼«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤òÌä¤ï¤ì¡¢»þ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ÀÞ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢É¬¤º¤·¤âÈà¤é¤ÎÁ´Éô¤ò¼õÍÆ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NO¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âNiko¤ó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤³¤ÎÆüÅ¸³«¤µ¤ì¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼´ë²è¤â¡¢¥¢¥ó¥Á¾åÅù¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤â¡¢Èà¤é¤¬»×ÁÛ¤Î¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤¿¤á¤Î´ë²è¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢¡ÖÄÁ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§Ã£¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡ÖTic¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈNo Buses¤Î¶áÆ£Âç×Â¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Öpublic melodies¡×¤òÅê²¼¤·¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤é¤â¤½¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¶áÆ£¤ÎÆùÀ¼¤ÈÆ±´ü¤Ë¤è¤ë¼«Í³¼«ºß¤Ê¥Ó¡¼¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÊü¤¿¤ì¤ë¡ÔÃ¯¤«¤ò°¦¤·¤¿À¸³è¤¬º¬¤ò¹¤²¤Æ¤¯ Ã¯¤«¤òµö¤·¤¿À¸³è¤¬º¬¤ò¹¤²¤Æ¤¯¡Õ¤Î2¹Ô¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯2¿Í¤¬¼«¤é¤ÎÀäÂÐÎÎ°è¤Ø¶áÆ£¤ÈNo Buses¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¾Úº¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè½Ò¤·¤¿¿ô¡¹¤Î´ë²è¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ»î¤ß¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÏ¢·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¡£
¥Þ¥Ê¥ß¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼ï¤ò¼¬¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¿å¤ä¤ê¤â¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¡¢Niko¤ó¤¬´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÀãÊø¤ì¹þ¤ó¤À¡Ö¤µ¤Þpake¡×¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È3¶Ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Þ¥Ê¥ß¤Î²Î¾§¤¬¸£°ú¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¥´¥¹¥Ú¥ë¤Î¹á¤êÉº¤¦¡Ö(^o^)// ŽÊŽ²¡×¤ÎÁñ¸·¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¡¢¡Ö¥°¥Ð¥Þ¥¤¡ª¡ª¡×¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¥¢¥«¥Ú¥é¤â¡¢ËÂ¤¬¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï°ìÃÊ¤È¶¯¤¤¥Ý¥Ã¥×¥Í¥¹¤òÊü¤Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎNiko¤ó¤ÎÂ¼è¤ê¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥°¥Ð¥Þ¥¤¡ª¡ª¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â2¿Í¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡£¥ª¥ª¥¹¥«¤¬¶«¤Ü¤¦¤È¤â¡¢¥Þ¥Ê¥ß¤¬²Î¤ª¤¦¤È¤âNiko¤ó¤Ï2¿Í¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥à¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò¶¦¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÅç¥³¥ì¥¹¥±¡Êarko lemming¡Ë¤ÈItsuki Kun¡ÊFallsheeps¡Ë¤ò¥®¥¿¡¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢5¿Í¤ÇºÆ¤Ó´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥ª¥ª¥¹¥«¤Ï¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃý¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ê¹¥ÉÕ¤±¤Æ¤·¤«Ãý¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤·¤á¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¶¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤È¸À¤¦¤¿¤á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¤ä¤Ã¤È¼«³Ð¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ï¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Í¥¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£À¼¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¡¢Ä¾¤·¤Æ¤ò²¿½½¥«½ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÉÔ³Ê¹¥¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç¤·¤ã¤ó¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¤È¸Ø¤é¤·¤µ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡Ö²¶¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ê¹¥ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¤¤Ä¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼Áû¤®¤¿¤Æ¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈNiko¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÀë¸À¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡Ömouton¡×¤È¡Ö¿·¶Ê¡×¤Ç½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£¡Ömouton¡×¤ÇÍÅç¤ÈItsuki Kun¡¢¥ª¥ª¥¹¥«¤Î¥®¥¿¡¼¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÍÉ¤é¤µ¤ì¤ë¸¹¤Î°ì²»°ì²»¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤ï¤¶¤ï¤¶5¿Í¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿°ÕÌ£¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÆ±¤¸¥Ð¥ó¥É¥ï¥´¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥í¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¤È¶¦¤Ë¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥®¥¿¡¼¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¾úÀ®¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î»Ñ¤ò¹ï¤à¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£5¿Í¤ÎÏ¢ÂÓ¤È¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢2¿Í¤ÎNiko¤ó¤¬5¿Í¤ÎNiko¤ó¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë´À¤À¤¯¤ÎÆùÂÎÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¶¯¸Ç¤Ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¿Niko¤ó¡£¼¡¤Ê¤ë¹Ô¤¯Àè¤Ï¡¢¡Øfragile Report¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ø¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡Ù¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡¢¤½¤Î¼ª¤òÀ¡¤Þ¤·¤Æ·¯¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¼«¤é¤ÎÀ¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤Î·ý¤ò·Ç¤²¤¿¤¤¡£
Ê¸¡ý²£ËÙ¤Ä¤Ð¤µ
¼Ì¿¿¡ý±«µÜÆ©µ®
◼︎No Buses¡¡NEW ALBUM¡ØNB2¡Ù
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§http://tugboat.lnk.to/NoBusesNB2
1.Uni
2.Our Broken Promises
3.Slip, Fall, Sleep
4.Inaho
5.Bloom
6.Hope Nope Hope
7.Eyes+
8.I¡Çm Your¡Ä
9.Kaze
10.Them Us You Me
◼︎Niko¤ó¡¡2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü(¿å) ¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨ ½é²ó¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¾·ÂÔ·ô¡×ÉÕ¤
Í½Ìó¡§https://nikon.lnk.to/fragile_report
¼ýÏ¿¶Ê¡§fragile reportbendnai-¤ï·¤dried¤µ¤Þpake¤È¤¥¡Á¤Ð¤Ã¤É¥°¥Ð¥Þ¥¤¡ª¡ª(^Ž¡^)// ŽÊŽ²
◼︎Niko¤ó¡¡¡ã2nd Album¡Öfragile Report¡×¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµLIVE¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡×¡ä
10/16(ÌÚ) ¿ÀÆàÀî¸©10/18(ÅÚ) ÆÊÌÚ¸©10/19(Æü) Ä¹Ìî¸©10/20(·î) »³Íü¸©10/24(¶â) ·²ÇÏ¸©10/26(Æü) °ñ¾ë¸©10/27(·î) ÀéÍÕ¸©10/31(¶â) ºë¶Ì¸©
2025Ç¯
¡Ú´ØÅì/¹Ã¿®¥·¥ê¡¼¥º¡Û
01-¡. 10/15(¿å) ÅìµþÅÔ
¡ÚÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¡Û11/01(ÅÚ) µÜ¾ë¸©11/03(·î) »³·Á¸©11/05(¿å) ´ä¼ê¸©11/06(ÌÚ) Ê¡Åç¸©11/11(²Ð) ½©ÅÄ¸©11/12(¿å) ÀÄ¿¹¸©
¡ÚËÌ³¤Æ»¥·¥ê¡¼¥º¡Û
16-¡. 11/14(¶â) ËÌ³¤Æ»
16-¢. 11/20(ÌÚ) ËÌ³¤Æ»
¡ÚËÌÎ¦¥·¥ê¡¼¥º¡Û12/02(²Ð) ÀÐÀî¸©12/03(¿å) Ê¡°æ¸©12/04(ÌÚ) ¿·³ã¸©12/05(¶â) ÉÙ»³¸©
¡Ú´ØÀ¾¡¦Åì³¤¥·¥ê¡¼¥º¡Û12/07(Æü) ¼¢²ì¸©12/12(¶â) »°½Å¸©12/13(ÅÚ) °¦ÃÎ¸©12/14(Æü) ÀÅ²¬¸©12/17(¿å) ´ôÉì¸©12/18(ÌÚ) ÂçºåÉÜ12/19(¶â) µþÅÔÉÜ12/23(²Ð) ÏÂ²Î»³¸©12/24(¿å) ÆàÎÉ¸©12/25(ÌÚ) Ê¼¸Ë¸©
¢£ 2026Ç¯
¡Ú»Í¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û01/15(ÌÚ) ÆÁÅç¸©01/16(¶â) ¹âÃÎ¸©01/17(ÅÚ) °¦É²¸©01/18(Æü) ¹áÀî¸©
¡ÚÃæ¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û01/19(·î) ²¬»³¸©01/21(¿å) ¹Åç¸©01/22(ÌÚ) Ä»¼è¸©01/23(¶â) Åçº¬¸©01/24(ÅÚ) »³¸ý¸©
¡Ú¶å½£¥·¥ê¡¼¥º¡Û01/25(Æü) Ä¹ºê¸©01/26(·î) º´²ì¸©01/28(¿å) Ê¡²¬¸©01/29(ÌÚ) ·§ËÜ¸©01/30(¶â) ÂçÊ¬¸©01/31(ÅÚ )µÜºê¸©02/01(Æü) ¼¯»ùÅç¸©
¡ÚÅìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡õ²Æì¸ø±é¡Û
01-¢. 2026/02/15(Æü) ÅìµþÅÔ
¢¨ ³Æ²ñ¾ì¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡ºÀÚ / ÀèÃå¿½¤·¹þ¤ß½ç
¢¨ ¿½¹þÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢CD¤ÎÉõÆþ¥Á¥é¥·¤ËµºÜ
¡ãNiko¤ó ¡ß Apes presents¡ØRisorgimento¡ÙNiko¤ó Re:TOUR -¥Á¥Ã¥¿360 -¡ä
2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ) at ¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê CLUB CITTA¡Ç
OPEN 18:00 / START 19:00
½Ð±é¡§Niko¤ó / Apes
Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
´ü´Ö¡§9/2(²Ð) 12:00 ¡Á 9/30(²Ð) 23:59
URL : https://eplus.jp/nikonxapes/
¢¡Niko¤ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡No Buses ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯