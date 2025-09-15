岡田紗佳、“美脚すぎる”投球フォームに驚きの声 「脚長っ」「これは凄い！」
プロ雀士でタレントの岡田紗佳が14日、自身のインスタグラムを更新。13日に東京・明治神宮野球場で行われた「東京ヤクルト」対「横浜DeNA」戦の始球式に登場した。
【写真】岡田紗佳の美くびれ際立つ”役満ボデイ”
投稿では「新しいユニフォームで麻雀牌よりも先に野球ボールを握るとは思いもよりませんでした」とコメント。岡田はプロ麻雀リーグ「Mリーグ」参戦チーム「KADOKAWAサクラナイツ」のユニフォーム姿でマウンドに立ち、ダイナミックなフォームから投球を披露した。
片足を高々と上げた投球フォームは観客の目を引き、ファンからは「脚長っ」「足上げ凄すぎ」「足綺麗すぎる」「これは凄い！」といった驚きと称賛の声が寄せられている。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（＠sayaka_okada）
