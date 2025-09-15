【ポイント】

・秋雨前線北上。西日本を中心に夏の高気圧圏内。

・16日（火）は季節外れの暑さ。西日本や東海は猛暑日も。

・午後は西日本の所々で雷雨。関東は朝から雨の可能性。

・17日（水）は北日本で雨。秋雨前線がゆっくり南下し、週後半は西〜東日本も雨。

・彼岸の入りとなる20日（土）前後からは秋の気配。猛暑の夏もようやく終わりへ。

【全国の天気】

秋雨前線は北上するとともに活動も弱まりそうです。夏の高気圧の勢力が強まり、全国的に季節外れの厳しい暑さが続くでしょう。名古屋は37度と2日連続の猛暑日。大阪は前日より2度高く、1週間ぶりに猛暑日になる見込みです。一方、関東は前線の影響が残り、明け方は関東南部で雨の降る所がありそうです。また、午後は西日本でも局地的に激しい雷雨になるおそれがあり、天気の急変にご注意ください。

■予想最低気温（前日差）

札幌 19度（＋3 真夏並み）

仙台 21度（-1 8月下旬）

新潟 22度（±0 8月下旬）

東京 25度（±0 熱帯夜）

長野 21度（±0 8月下旬）

名古屋 24度（-3 8月下旬）

大阪 26度（-2 熱帯夜）

広島 26度（±0 熱帯夜）

高知 25度（±0 熱帯夜）

福岡 26度（-1 熱帯夜）

鹿児島 26度（-1 熱帯夜）

那覇 28度（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 29度（＋1 真夏並み）

仙台 30度（＋3 真夏並み）

新潟 32度（＋1 真夏並み）

東京 31度（＋1 8月下旬）

長野 33度（＋2 真夏並み）

名古屋 37度（＋1 猛暑日）

大阪 36度（＋2 猛暑日）

広島 34度（＋1 真夏並み）

高知 34度（＋1 真夏並み）

福岡 34度（±0 真夏並み）

鹿児島 34度（±0 真夏並み）

那覇 34度（＋1 真夏並み）

【週間予報】17日（水）は秋雨前線が北日本に停滞。18日（木）以降はゆっくり南下するでしょう。19日（金）〜20日（土）は西〜東日本でも雨の降る所が多いでしょう。20日（土）は「彼岸の入り」となりますが、今週後半は急に秋らしい陽気となりそうです。東京は18日（木）は34度予想ですが、19日（金）は秋雨前線による雨が降るとともに最高気温が27度と急に涼しくなるでしょう。「暑さ寒さも彼岸まで」というように、お彼岸の頃を境に猛烈な暑さも終わりそうです。