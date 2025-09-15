超ときめき♡宣伝部・坂井仁香の2nd写真集『ひとかけら』（小学館）の発売記念会見が、9月15日に行われた。

【撮り下ろし写真】超ときめき♡宣伝部・坂井仁香、『ひとかけら』発売記念会見に笑顔で登場

白いリボンのついたワンピース姿で登場した坂井。今回の『ひとかけら』というタイトルに込めた思いについて、「普段はアイドルとして活動して、可愛い私をたくさんの方に見ていただいてるんじゃないかなって思うんですけど、可愛いだけじゃない、ちょっと大人な”ひとかけら”の私をこの写真集でみんなに見てもらえたらなという気持ち」と語った。

お気に入りショットを聞かれると、ピンクのニットに下は白のランジェリー姿で脚が大胆に出ている写真をチョイス。「ジムに通って主にお尻とお腹、ボディーラインを整える筋トレをしたり、食事制限をしたり。あまり行ったことがないエステに行ってみたり……。色々自分の思い浮かぶことは色々やってみたのですが、その成果が出ている1枚になったので、すごいお気に入りです。今まで自分のお尻をそんなしっかり見たことがなかったんですけど、結構いい感じに鍛え上げられてて、いいラインになったなっていう新たな発見でした」と嬉しそうに話し、「よくファンの方にも足が綺麗だよねっていうことを言っていただけるので、それも自信にも繋がっていて、その足がたくさん出てる写真です」と決め手を明かした。

「いろんな表情の私がたくさんいて、大満足の写真集」と自身で評価した『ひとかけら』。超ときめき♡宣伝部の楽曲「最上級にかわいいの！」にかけて、”最上級にかわいいと思う写真”を問われると、「顔面アップの笑顔の写真がすごく私らしくって、最上級に可愛いかなと思います。お気に入りで、SNSの自分のアイコンにもしちゃいました！」とアピール。

超ときめき♡宣伝部のメンバーには写真集見せたかという質問には、「小泉遥香ちゃんからはすごい可愛いね、大人っぽくてドキドキしちゃったっていう声をいただけました」と答え、「家族にもすごい大人っぽいねって言ってもらえました。妹もとき宣（超ときめき♡宣伝部の略）のことが好きで、ライブとかも見に来てくれたりするんです。いつも辛口審査が多いんですけど、今回の写真集は全部かわいいじゃんって言ってもらえてよかったです」とホッとしたように笑顔を綻ばせた。

ファンに向けては「普段は見せないカットとか、見せない表情だったり、見せないお洋服がほんとに多いので、普段見れない私を楽しんでもらえたらいいなと、ドキドキしてもらえたらいいなっていう風に思います」とコメント。「女の子のファンがほんとありがたいことに最近多くって、みんな『仁香ちゃんに憧れてます』とか、『仁香ちゃんみたいになれるように日々頑張ってます』っていう声をすごくよくいただくので、この写真集を見て、さらに憧れてもらえたら嬉しいなっていう風に思います」と女性ファンに向けての思いも語った。

定番である写真集の点数を聞かれると「100億万点で！」と自信を覗かせた。ハードルが上がってしまうのでは？ との声にも「ハードルを上げた方がいいものがもっともっと作れると思うので、どんどん自分で上げていきたいと思います。」と坂井らしいポジティブな返しで期待を仰いだ。

今後の仕事については「今回この撮影してて、すごく撮影が好きだなっていうのを改めて感じたので、雑誌のお仕事とかもっとたくさんやりたいなって思ったり。あと、女優さんのお仕事とかも。今年少しずつなんですけど、演技のお仕事もやらせていただいたので、すごくそれも楽しかったので。今はアイドルの活動中心にお仕事させてもらってるんですけど、もっともっとお仕事の幅を広げられたらなっていう風に思ってます。」と展望を語った。

最後に見どころについて聞かれると、「いろんなお洋服も着たりとか、もちろん水着もそうですけど、メイクだったりも。普段のアイドル活動してる時とはまた違った、私がたくさん見れる写真集になってるかなっていう風に思います。ほんとにどのページも最上級に可愛くて、超最強に可愛い写真集になっているので、皆さんぜひお手に取ってもらえたら嬉しいなっていう風に思います。たくさん見てください！」と笑顔で会見を締めくくった。

（文・取材=結理乃）