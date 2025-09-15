「約６年ぶりに帰ってきました！」メルボルンでACLE初陣を迎える広島。前回は３発快勝の地「このスタジアムかわいい」「またカモメが大量発生？」の声
サンフレッチェ広島は９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の初戦でオーストラリアのメルボルン・シティと敵地で対戦する。
昨季に続くアジアでの戦いを前に、クラブは公式Xで試合会場のメルボルン・レクタンギュラースタジアムの写真を公開。「明日のメルボルン・シティ戦の試合会場である『メルボルン・レクタンギュラースタジアム』。2019年のACL、メルボルン・ビクトリー戦で３−１で勝利した地に約６年ぶりに帰ってきました！」と綴る。
この投稿には、「2019年の試合覚えてるー！」「ピッチに立ったのは荒木だけか。けど試合は前回同様に勝利を」「懐かしいなぁ」「このスタジアムかわいい」「またカモメが大量発生するんかな？」といった声が上がった。
広島は白星スタートを切れるか。注目の一戦は、日本時間で16日の16時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広島がACLE初陣を迎えるメルボルン・レクタンギュラースタジアム
