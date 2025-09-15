「人生で一番大切な買い物を」人気YouTuber、結婚指輪購入の報告に反響！ 「こっちまで幸せ」
チャンネル登録者数が117万人を超えるYouTuberのハウスダストさんは9月6日、自身のYouTubeを更新。『【結婚指輪】人生で一番大切な買い物をしてきました』と題した動画を公開しました。
【写真】ハウスダスト、結婚指輪購入を報告！
先日、事故にあったというハウスダストさん。その日の夜に彼からプロポーズを受け、「最高のプロポーズだった」と振り返りました。プロポーズの言葉は「指輪とかもあるわけじゃないけど、俺と結婚してほしい」とのことで、メイクをしながらプロポーズ秘話を語るハウスダストさんの姿はとても幸せそうで、見ているこちらまで思わずほっこりする内容になっています。
視聴者からは、「ご結婚おめでとうございます！」「この前まで鬱で痩せ細ってたダスちゃんが、ずっと支えてきてくれた人と幸せになってくれて本当に嬉しい」「相変わらずダスちゃんのメイク技術が凄過ぎてびっくりしてる 結婚おめでとう」「より一層かわいくなったよね」「ほんっとにほんとにおめでとう」「ダストちゃんがめっちゃ幸せそうな姿見てるだけでこっちまで幸せ」「支えてくれる人と幸せになってね」「サムネだけでも幸せ」「共有してくれてありがとう」といった祝福の声が寄せられました。
『【結婚指輪】人生で一番大切な買い物をしてきました』ハウスダストさんは動画の冒頭で「プロポーズをされました」と報告。現在はすでにお互いの両親への挨拶も済ませており、今回の動画は「結婚指輪を買いに行く日のGRWM（Get Ready With Me）」とのこと。カラコンを入れるシーンから始まり、スキンケアやメイクをしていきます。
