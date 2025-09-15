自民党・青山繁治参議院議員が１５日、カンテレ（関西テレビ）「ｎｅｗｓランナー」に生出演。自民総裁選とポスト石破の行方などについて持論を語った。

総裁選には、茂木敏充氏が立候補を表明。小泉進次郎氏、高市早苗氏、林芳正氏、小林鷹之氏の出馬が有力視されている。

青山氏は「実は弱い順番に立候補表明されています」とズバリ。「茂木さんが一番最初に手挙げた、ってのは、可能性が低い、ってのを長い経験でよく分かってらっしゃる（から）」と話した。

さらに、「オールド総裁選」と命名し、「推薦人というのは、旧派閥、麻生派という派閥、それから企業、支援団体によって決められていて」と説明。派閥は「解体されてません。実態は残ってます」とし、「それ（派閥）より強いのは、支援団体ですよね。害のない範囲で言うと、皆さん知ってらっしゃる農協とか、郵便局とか。団体から議員を送り出してるでしょ」と話し、「党員投票をどれだけ集められているかということを基準にすべきです」と訴えた。

さらに「党員の意思をあらかじめ候補者に反映させないと、古い仕組みで結局、企業や団体がらみで動いて、推薦人を決めて。候補が決まってから党員投票するんじゃ、限られたとこしか党員の手が伸びない」と指摘。「（総裁選の仕組みが）全く古い！」と声を強めていた。