ボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が１５日、横浜市の所属ジムで会見を行った。１４日に愛知・ＩＧアリーナで行われたタイトルマッチで、ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を判定３−０で撃破して防衛に成功。スピードで圧倒し、終始足を使った衝撃の完封劇から一夜明け、「ひとまず一安心。この試合に懸ける思いは非常に強かったので、作戦通りに勝つことができてホッとしている」と実感を込めた。

「キャリア最大の強敵」と位置づけた頑強なパワーファイターに対し、序盤からスピードで圧倒しながら、足を使って翻弄。相手を決して危険水域に入れず、逆に強烈なボディーを打ち込んで動きを止めた。果敢に打ち合ってプロ２度目のダウンを喫した５月のラモン・カルデナス（米国）戦とは打って変わったアウトボクシングで完勝し、ファンの度肝を抜いた。

試合直後リング上では「誰が衰えだって？」と、耳に手を当てるポーズでおどけた。ＳＮＳや報道などで最近話題に挙がる“衰え説”について「どこかで見た？（試合配信元の）ＬｅｍｉｎｏのＣＭを見てくださいよ。どこかでじゃないですよ（笑）」と当然耳に入っていたことを明かし、「３１戦やってきて、数発ちょっと被弾するシーンがあったり、２度のダウンがあり、それだけで衰えだのピークが過ぎただの、そんなことを言われたい放題なんで」と吐露した。

今回は勝負に徹し、足を使って１２回フルラウンドを戦い抜くという引き出しを披露し、「それを見せつけるための試合ではなかったが、作戦通りの戦いだった。そういう（衰え説を払拭する）意味でも、まだまだこれからだぞというところを見せられたんじゃないか」と胸を張った。

１２月には今年４戦目としてサウジアラビアの大型興行に初上陸し、そこをクリアすれば来年５月に中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝とのドリームマッチを計画している。新たな引き出しを解禁した今、近い将来のフェザー級転向にも期待が高まるが、「まだスーパーバンタム級で戦える。もちろんフェザーにいっても戦う自信はあるが、こっからはもう少し慎重になっていこうかなと。そんなに簡単な世界じゃないですから。（中谷戦）以降も陣営と相談しながら」と井上。ただ、大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「（２階級上の）スーパーフェザーはいけるな」と笑いを誘い、ヒット＆アウェーを貫いた前夜のファイトに「ＫＯとは違う、わかりやすいボクシングだった。昨日見た人からもそういう（面白かったという）声を耳にします」と目を細めた。