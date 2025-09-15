Ž¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤êŽ£¤ÎÎ¢ÌÌ¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡Ä¸µÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬Ž¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬´Å¤¹¤®¤ëŽ£¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÎÌÕÅÀ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»³ÅÄÀµÉ§¡ØÏÄ¤á¤é¤ì¤ë¿©¤Î°ÂÁ´¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¤Ë¤¬¤ê¡×¤âÅº²ÃÊª
¤½¤â¤½¤â¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤È¤Ï²¿¤«¡£¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ø¶ì¤·¤¯¤Æ¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¿©ÉÊ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Îã¤È¤·¤ÆÆ¦Éå¤òµó¤²¤ë¡£Æ¦Éå¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹©Äø¤Çºî¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤ºÂçÆ¦¤ò¿å¤Ë¤Ò¤ÈÈÕ¤µ¤é¤·¡¢ºÕ¤¤¤¿¾å¤Ç¼Ñ¤ë¡£ÉÛ¤òÉß¤¤¤Æ¤³¤¹¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¹Ê¤é¤ì¤¿±ÕÂÎ¤¬Æ¦Æý¤Ç¡¢ÉÛ¾å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤ª¤«¤é¤À¡£Æ¦Æý¤Ë¡Ö¤Ë¤¬¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶Å¸ÇºÞ¤òº®¤¼¤Æ¡¢¸Ç¤á¤¿¤â¤Î¤¬Æ¦Éå¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ë¤¬¤ê¤Îº®¤¼Êý¤ä¸Ç¤áÊý¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î²¹ÅÙ¤Ê¤É¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶Å¸ÇºÞ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤ÆÆ¦Éå¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¶Å¸ÇºÞ¤¬¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤À¡£¸½»þÅÀ¤Ç±ö²½¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢±ö²½¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢Î²»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢Î²»À¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥°¥ë¥³¥Î¥Ç¥ë¥¿¥é¥¯¥È¥ó¤Î5¼ïÎà¤¬Æ¦ÉåÍÑ¶Å¸ÇºÞ¤Î¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤È¤·¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¤Ë¤¬¤ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ë¤¬¤ê¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ï±ö²½¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä¤á¤ÎÅº²ÃÊª¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤¬¤ê¤Çºî¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÆ¦¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ä´Å¤µ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿Æ¦Éå¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤Ë¤¬¤ê¤Ï¶Å¸Ç¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿±þ»þ´Ö¤¬Áá¤¯¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¤à¤º¤«¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤Â¾¤Î¶Å¸ÇºÞ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅº²ÃÊª¤â
¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¼£°Ý¿·°Ê¹ß¤Î³«¹ñ¤È¤È¤â¤Ë¼¡¡¹¤ÈÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿³°¹ñ»ºÃå¿§ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¬À©¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¤1947Ç¯¡£¿©ÉÊ¤ª¤è¤ÓÅº²ÃÊª¤Î´ð½à¤äÉ½¼¨¡¢¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¸¶Â§¤òÄê¤á¤¿¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¡×¤Ç¡¢¹çÀ®¤µ¤ì¤¿²½³ØÊª¼Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê²½³ØÅª¹çÀ®ÉÊ¤Î¿©ÉÊ¤Ø¤Î»ÈÍÑ¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎã³°¤¬¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì»ÈÍÑ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¤ï¤º¤«60¼ïÎà¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤äµ»½Ñ¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÎÄêµÁ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤óµö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï1518ÉÊÌÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï»ØÄêÅº²ÃÊª¤È´ûÂ¸Åº²ÃÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ°¼Ô¤Î476ÉÊÌÜ¡¢¸å¼Ô¤Î357ÉÊÌÜ¤ò¹ç·×¤·¤¿833ÉÊÌÜ¤¬Èæ³Ó¤¹¤ë¿ô¤À¡£
°ÂÁ´À»î¸³¤òÄÌ²á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤ß¤¬µö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÉ¾²Á¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö°ÂÁ´¡×¤¬¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦
Îã¤¨¤Ð¡¢¿©ÍÑÀÖ¿§2¹æ¤Ï¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡À©Äê¤ÎÍâ1948Ç¯¤Ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢76Ç¯¤ËÈ¯¤¬¤óÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»î¸³·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¡¢¸½ºß¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Ë¿©ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ò¥È¤Î·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÃå¿§¤Ë¸ÂÄê¤Ç»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÏ¢¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡ÊFAO¡Ë¤ÈWHO¤Î¹çÆ±¿©ÉÊÅº²ÃÊªÀìÌç²È²ñµÄ¤â¡ÖÈ¯¤¬¤óÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ½ªÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÎÉ½¼¨¤Ï¤â¤Á¤í¤óË¡Î§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Î»Ü¹Ôµ¬Â§¤È¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Î¿©ÉÊÉ½¼¨´ð½à¤À¡£¸¶Â§¤È¤·¤ÆÊª¼ÁÌ¾¤òÉ½µ¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Ì¾¾Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´ÊÎ¬Ì¾¤Ç¤ÎµºÜ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢L-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¤Ï¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¡¢Ãº»À¿åÁÇ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Ï¡Ö½ÅÁâ¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìµ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¿©ÉÊÉ½¼¨¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À½ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢ÌÌ¤ÎµÁÌ³É½¼¨Íó¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¡¿¡×µ¹æ¤À¡£¤½¤Î¿©ÉÊ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¸¶ºàÎÁ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¡¿¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢Â³¤¤¤Æ»ÈÍÑÎÁ¤ÎÂ¿¤¤½ç¤Ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ê¼Ì¿¿1¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶ºàÎÁ¤È¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÏÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ØÄêÅº²ÃÊª¤È´ûÂ¸Åº²ÃÊª¤Î¹ç·×¤À¤±¤Ç¤â833ÉÊÌÜ¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊª¼ÁÌ¾¤È¤½¤ÎÌò³ä¡¢°ÂÁ´À¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÎÍÑÅÓÌ¾¤ÈÊª¼ÁÌ¾¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Êª¼ÁÌ¾¤ÎÉ½¼¨¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤âÂ¿¤¤¡£²Ã¹©½õºÞ¤ä¥¥ã¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢±ÉÍÜ¶¯²½ºÞ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÅº²ÃÊª¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÆüËÜ¾ÃÈñ¼ÔÏ¢ÌÁ¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢¸¶±ÑÆóÃø¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¿©ÉÊÉ½¼¨¡×¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
É½¼¨¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö°ì³çÌ¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ½¼¨ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÉ½¼¨¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡£
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢°ì³çÌ¾¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éÁªÂò¸¢¤òÃ¥¤¦¡Ö°ì³çÉ½¼¨¡×
°ì³çÌ¾¤Ç¤ÎÉ½µ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤âµ¤·¤¿Æ¦ÉåÍÑ¶Å¸ÇºÞ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤«¤ó¤¹¤¤¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¡¢¥¬¥à¥Ù¡¼¥¹¡¢¶ìÌ£ÎÁ¡¢¹ÚÁÇ¡¢¸÷ÂôºÞ¡¢¹áÎÁ¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡¢Æð²½ºÞ¡¢Æý²½ºÞ¡¢pHÄ´À°ºÞ¡¢ËÄÄ¥ºÞ¤È¼Â¤Ë14¼ïÎà¤Ë¤ª¤è¤Ö¡£
Îã¤¨¤Ð¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Êª¼ÁÌ¾¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì³çÌ¾¤Î¡Ö¶ìÌ£ÎÁ¡×¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤äEU¤Ç¤â°ì³çÌ¾É½¼¨¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï¹áÎÁ¤Ê¤É¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆý²½ºÞ¡×¤â¤Þ¤¿°ì³çÌ¾¤ÎÉ½µ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥Ý¥ê¥½¥ë¥Ù¡¼¥È¤È¤¤¤¦Åº²ÃÊª¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»ØÄê¤Ï08Ç¯¤ÈÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï02Ç¯¤ÎÌô»ö¡¦¿©ÉÊ±ÒÀ¸¿³µÄ²ñ¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ê¬²Ê²ñ¤ò¤Ø¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äEU¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Î»ØÄê¤Ø¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¤¾µÇ§¤Î¿©ÉÊÅº²ÃÊª46ÉÊÌÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ý¥ê¥½¥ë¥Ù¡¼¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼»ä¤¬¤³¤ì¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÈ¯¤¬¤óÂ¥¿Ê¤ÈÀ÷¿§ÂÎ°Û¾ï¤ò¤â¤¿¤é¤¹·üÇ°¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Æý²½ºÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ê¥½¥ë¥Ù¡¼¥È¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Çã¤¦¤È¤¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Î°ì³çÌ¾¤Ë¤è¤ëÉ½µ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£
¢£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤â¤¦°ì¤ÄÎã¤òµó¤²¤è¤¦¡£¿©ÉÊ¤ÎÉåÇÔ¤äÊÑ¿§¤òËÉ»ß¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÎÁí¾Î¡¢pHÄ´À°ºÞ¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ¤Ë½ÅÊõ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë¥°¥ê¥·¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¥°¥ê¥·¥ó¤Ï¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¤Û¤ÉÄ¹»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆü»ý¤Á¸þ¾åºÞ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡£Æü»ý¤Á¤â¸ú²Ì¤Ï1¡Á2ÆüÄøÅÙ¤À¤¬¡¢ÍÑÅÓÌ¾¤ÈÊª¼ÁÌ¾¤òÊ»µ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÊÝÂ¸ÎÁ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖpHÄ´À°ºÞ¡×¤È¤·¤Æ°ì³çÉ½¼¨¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥°¥ê¥·¥ó¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢¡Ö´Å¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¥°¥ê¥·¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾¯¤·´ÅÌ£¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±öÌ£¤ä»ÀÌ£¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Æ¿©ÉÊ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿2¡Ë¡£
¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÎÊª¼ÁÌ¾¤ÎÉ½¼¨¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÎã³°¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
´ÊÎ¬Ì¾¤ÈÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¡¢²½³Ø¹½Â¤¤äÍ³Íè¤Ê¤É¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊª¼ÁÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎàÊÌÌ¾¡×¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡¢²Ã¹©¥Ç¥ó¥×¥ó¡¢¥Ñ¥é¥ª¥¥·°ÂÂ©¹á»À¡¢¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¿§ÁÇ¡¢¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¿§ÁÇ¡¢ÌîºÚ¿§ÁÇ¡¢¥«¥é¥á¥ë¡¢Ì¤¾ÆÀ®¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¾ÆÀ®¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢ÉÔÍÏÀ¹ÛÊªÀÊª¼Á¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Îã¤À¡£
¢£È¯¤¬¤óÀ¤¬¤¢¤ë¡Ö¥«¥é¥á¥ë¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë
¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¥³¥¯½Ð¤·¤ä¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤Å¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥«¥é¥á¥ë¡×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡Ê¼Ì¿¿3¡Ë¡£´ûÂ¸Åº²ÃÊª¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï4ÉÊÌÜ¤Î¥«¥é¥á¥ë¤¬¼ýºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉÊÌÜ¤¬¥«¥é¥á¥ëI¤À¡£º½Åü¤ò¾Ç¤¬¤¹¤³¤È¤Ç²ÈÄí¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥á¥ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤ÇÅüÎà¤È°¡Î²»À²½¹çÊª¤ò²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤¬¥«¥é¥á¥ëII¡¢ÅüÎà¤È¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢²½¹çÊª¤ò²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤¬¥«¥é¥á¥ë·¡¢¤½¤·¤ÆÅüÎà¤È°¡Î²»À²½¹çÊª¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢²½¹çÊª¤ÎÎ¾Êý¤ò²Ã¤¨¤Æ²áÇ®¤¹¤ë¤Î¤¬¥«¥é¥á¥ëIV¤À¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÅüÎà¤È¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Î²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹ºÝ¤ÎÉûÀ¸À®Êª¡Ê4-MEI¡Ë¤ËÌäÂêÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¦¥¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥é¥Ã¥È¤Ø¤ÎÆ°Êª¼Â¸³¤ÇÈ¯¤¬¤óÀ¤¬¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥«¥é¥á¥ëIII¤È¥«¥é¥á¥ëIV¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£
¥«¥é¥á¥ëIII¤Ï¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼À½ÉÊ¤ä¥½¡¼¥¹Îà¡¢¥¹¡¼¥×Îà¤Ê¤É¤Ë¡¢¥«¥é¥á¥ëIV¤ÏÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥«¥é¥á¥ëIV¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¤ÎÌó70¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£4¼ïÎà¤Î¥«¥é¥á¥ë¡¢¸«Ê¬¤±¤ë½Ñ¤Ê¤·
¸½»þÅÀ¤Ç¥Ò¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¤¬¤óÀ¤ò¼¨¤¹¥Ç¡¼¥¿¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹ñºÝ¤¬¤ó¸¦µæµ¡´Ø¡ÊIARC¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤Î³°ÉôÁÈ¿¥¡Ë¤Ï¤³¤ÎÉûÀ¸À®Êª¤ò¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ¯¤¬¤óÀ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÊª¼Á¡×¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È¤¬ÀÝ¼è¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê14Ç¯9·î¡¢¡Ö4-MEI¤Ë´Ø¤¹¤ëQ¡õA¡×¡Ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤È¤âÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇã¤¦¤Î¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï¾ÃÈñ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¤ÏÁ´4ÉÊÌÜ¤¬¡Ö¥«¥é¥á¥ë¡×¤È¤·¤Æ°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£I¤«¤éIV¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ì¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
»³ÅÄ ÀµÉ§¡Ê¤ä¤Þ¤À ¤Þ¤µ¤Ò¤³¡Ë
ÊÛ¸î»Î¡¦¸µÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
1942Ç¯¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÛ¸î»Î¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢¸Î¶¿¤ÇËÒ¾ì¤ò³«¤¯¡£¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤êËÒ¾ì·Ð±Ä¤ò½ª¤¨¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÀìÇ°¡£¤½¤Î¸å¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢4ÅÙÌÜ¤ÇÅöÁª¡£2010Ç¯6·î¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ï»ÒË¡ÇÑ»ß¤ä¼ïÉÄË¡²þÄê¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹Ö±é¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇä¤êÅÏ¤µ¤ì¤ë¿©¤Î°ÂÁ´¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤ò²õ¤¹¿©¤Î°Ç¡Ù¡Ê²Ï½Ð¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥¿¥Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë⁉¼ï»ÒË¡ÇÑ»ß¤È¼ïÉÄË¡²þÄê¤ò¸¡¾Ú¡Ù¡Ê¥µ¥¤¥¾¡¼¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡ÊÊÛ¸î»Î¡¦¸µÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã »³ÅÄ ÀµÉ§¡Ë