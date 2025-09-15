老舗レコード会社・日本クラウンは１５日、音楽レーベル・ＰＡＮＡＭが５５周年を迎えたことを記念し、同レーベルからリリースされた名曲たちを様々なアーティストによってリメークカバーする企画「ＰＡＮＡＭ ５５／１００ ＳＵＰＥＲ ＳＯＮＧ ＣＯＶＥＲＳ」をスタートさせると発表した。

第一弾としてかぐや姫の「僕の胸でおやすみ」を藤井フミヤが歌唱。同曲のオリジナルアーティスト・南こうせつも参加し、配信リリースする。

南は「かぐや姫は日本のフォークソングの走りの頃だったのですが、次の世代でチェッカーズとか新しいジャンルがドンドン生まれてくるんですけど、普通は先輩は嫌われるんですよね。後輩たちはあれを追い越してやろうとかあれが迷惑だとか言って出てくるもんなんです。だからフミヤが歌ってくれるというのはめちゃくちゃ嬉しかった」と心境を吐露。

藤井は「中学生の頃はよくかぐや姫は聴いていたし、実は生まれて初めてギターで弾けるようになった曲はかぐや姫の『妹』で、Ｆのコードが弾けるようになったのは『妹』からなんです」と巡り巡っての縁を回想した。小学生の頃には、ラジオからカセットテープにフォークソングを録音していたという。

１０月８日には「ＬＡＤＹ ＰＩＮＫ ＰＡＮＴＨＥＲ」、１１月５日には「さよなら人類」、１２月３日には「なごり雪」のリメークを配信予定。２０２６年１月以降も毎月のリリース計画が進行しているという。