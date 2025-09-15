「 y.u mobile」のプランって、どれくらいシンプルなの？どんな人に向いてる？
「y.u mobile」の料金プランはどんな内容？
y.u mobileは、プラン構成が3つとシンプルなため、初めての方でも理解しやすいでしょう。現在のプランは、図表1です。
図表1
・データSMSあり：932円
・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円
※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円
・データSMSあり：4,082円
・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）
筆者作成
※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。
※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。
どのプランも比較的料金は安く、通信品質と料金のバランスを重視するユーザーにとって非常に魅力的です。
「y.u mobile」の特長
y.u mobileには、利用する方にとって魅力的な5つの特長があります。
1.ギガの永久繰り越しができる
一般的な通信サービスでは、当月使い切れなかったギガは翌月末に消滅してしまいます。しかしy.u mobileなら、使い切れなかったギガは「永久繰り越し」が可能です（100GBが上限）。
2.通信エリアの広さ
y.u mobileは、株式会社NTTドコモのネットワークを利用しているため、通信エリアが広いというメリットがあります。（※3）ドコモは人口カバー率が高く、全国の人が生活しているエリアのほとんどで電波が届きます。都市部だけでなく山間部や離島など地方でもつながりやすいので、安心です。
※3 サービス利用可能エリアはNTTdocomoの「LTE」利用可能エリア（https://www.nttdocomo.co.jp/area/）に準じます。
基地局から離れた地域や電波受信に障害となる建造物がある地域などでは、ご利用いただけないことがあります。
3.データチャージは1GBたったの330円
y.u mobileでは、1GBあたり330円。10GBまとめてチャージすれば1GBあたり120円とさらにお得になります。これは、他社のデータ追加料金と比較してもリーズナブルな価格といえます。
4.U-NEXTつきのプラン
y.u mobileの大きな魅力のひとつが、動画配信サービス「U-NEXT」がセットになったプランを選べる点です。U-NEXTは、映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。
最大の特長は、映画やドラマ、アニメ、雑誌など、見放題作品の豊富さにあります。
毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入や追加ギガのチャージも可能です。
また「シェア U-NEXT」は、データ容量を分け合ったりU-NEXTアカウントをシェアできるため、家族で利用する際にもおすすめです。
5.修理費用保険がある
y.u mobileの音声通話SIMをご利用の場合、すべての方に保険サービスである「修理費用保険」が付帯されます。ユーザー負担は0円で、落下や水没などのアクシデントにも対応しており、スマホを長く安心して使い続けたい方にとっては大きなメリットとなります。
「y.u mobile」はどんな人に向いてる？
料金やサービス内容をふまえると、y.u mobileは次のような方に向いています。
・シンプルなプランで迷わず選びたい
・安くても通信環境は安定を求める
・データを無駄なく使いたい
・スマホ故障が心配
・動画や電子書籍をよく利用する
格安SIMをはじめて利用する方でも、スマホ代を抑えたい方でも、どんな方にも利用しやすいと言えるでしょう。
スマホ代を見直してシンプルな生活を
スマホ料金は毎月の固定費であり、長期的にみると家計に大きな影響を与えます。y.u mobileは、料金プランがシンプルで、ギガの繰り越しや修理費用保険などのサービスがあるため安心です。
自分のスマホの利用状況を確認し、他社プランと比較してみることが、より賢いスマホの使い方につながります。
なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。
オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。
出典
y.u mobile公式サイト
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー