°æ¾å¾°Ìïà¸ý¤Î¥¬¡¼¥Éá¤Ï´Ë¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¥Ý¥í¥ê¡Ö¥Ô¥«¥½¤Î±ÇÁü¤ò¡Ä¡×
¡¡Å´ÊÉ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ý¥í¥ê¤À¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç²¦ºÂËÉ±Ò¤«¤é¤Î°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤¬£×£Â£ÃÆ±µé£±°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¡Ö²áµîºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤òÅ°Äì¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÉõ¤¸¹þ¤á¤ÆÂçº¹È½Äê¤Î°µ¾¡¡£¡ÖºîÀïÄÌ¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£±£²¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡ÖÆùÂÎÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¼¡Àï¤Ï£±£²·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¥Ô¥«¥½¤È¤Î³¤³°ÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤¬Ì¤È¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡Àï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥«¥½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Àï¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤«¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ºÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìËë¤¬¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤«¤é¾®À¼¤Ç¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀ©»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¼¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¤¹¤°È¯É½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÁêÅöÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¡£¡Ê¶½¹Ô¤Ë¡Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¡Ö°ìÈÖ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹»î¹ç¤Ç¡¢µ»½Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ï£Ë£Ï¤Ç·èÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°æ¾å¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤é¤Ð¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤·¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÀï¤¨¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢Å¾µé¤ÏµÞ¤¬¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ï¹Ô¤±¤ë¤Ê¡£Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÀï¤¤¤Ê¤é¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸ý¤Î¥¬¡¼¥É¤Ï´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¬¡¼¥É¤ÏÅ´ÊÉ¤Î¤Þ¤ÞÌµÇÔ³¹Æ»¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£