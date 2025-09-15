ついに生まれるか…阪神に本塁打王

阪神“38年間ゼロ”の記録に終止符が打たれようとしている。佐藤輝明内野手は15日の中日戦で37号、38号を記録。2位に17本差をつけて本塁打ランキングトップを独走している。本塁打王となれば、ランディ・バース以来39年ぶりとなる。

バースが47本塁打で栄冠に輝いて以来、阪神の選手は本塁打王から遠ざかっていた。2009年に金本が37本塁打を放ったが、同年は39本のブランコ（中日）が本塁打王に。2010年にはブラゼルが47本を放つも、49本を放ったラミレス（巨人）がタイトルを獲得した。

短縮シーズンとなった2020年には大山が28本塁打でタイトル争いを演じたが、岡本和（巨人）が31本で最多となった。ロッテも1986年の落合以降は長くキングが生まれていなかったが、2023年にポランコが獲得し、21世紀に入っても本塁打王が出ていないのは12球団で阪神だけ。その次に遠ざかっているのが広島で、2014年に37本塁打をマークしたエルドレッドだった。

今季は佐藤輝が38本を放っており、2位も阪神の森下で21本。3位の村上（ヤクルト）と佐藤輝の差は19本となっており、このまま本塁打王となるのが濃厚な状況だ。ネット上では、「バース以来のホームラン王見えてきた！」「佐藤輝明ホームラン王取ると阪神の選手としては86年バース以来でほぼ40年ぶりなのか」「サトテルがHR王になったらまさかのバース以来ｗ」と久々の戴冠に期待する声があがっていた。（Full-Count編集部）