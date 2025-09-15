´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ²½·èÄê!! ¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¸ø³«
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¡Ø¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²¶¥ì¥Ù¡Ù¼Â¼Ì²½ÇÐÍ¥¤ÏÃ¯¡©
À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëBig In Square¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¥Õ¥í¡¼¤Ï9·î15Æü¡¢¡Ö¡Ø¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¥Á¥ã¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡¢¥¤¥à¡¦¥»¥ß¡¢¥Ò¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ó¥·¥¯¡¢¥¤¡¦¥è¥Ë¡¢¥¥à¡¦¥É¥Ò¥ç¥ó¡¢Mimi¡¢¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¤¥§¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢¥¢¥ó¡¦¥¸¥Û¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ê¥ç¥ó¡¢¥¤¥§¡¦¥¹¥¸¥ç¥ó¤é¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Á´8ÏÃ¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥à¥·¡¼¥º¥óÀ©¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢Í½ÌóµÒ¤À¤±¤ò¾è¤»¤ëÆæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾èµÒ¤¿¤Á¤ÎÊ¿ËÞ¤Ê¤¬¤é¤âÆÃÊÌ¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤ò²»³Ú¤È¶¦¤ËÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥É¥é¥Þ¡£
±é½Ð¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥¬¥×²°Âæ¡Ù¡Ø¹©ºîÅÔ»Ô¡Ù¡Ø²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¡¡¥Ü¥¯¤é¤ÎÎøÆüµ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥°¥ó´ÆÆÄ¤¬Ì³¤á¡¢²»³Ú¤Ï¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ØÌ¤À¸¡Ù¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇºîÉÊ¤Î´¶¾ð¤ä»þÂåÀ¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿²»³Ú´ÆÆÄ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥¤¥ë¡¢¥Ï¥ó¡¦¥»¥à¤¬»²²Ã¡£¼ª¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë²»³Ú¥É¥é¥Þ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Á¥ã¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¡¢²¹¤«¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿±éµ»¤ÇÊª¸ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¤ä¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥à¡¦¥»¥ß¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ò¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ó¥·¥¯¡¢±é·àÉñÂæ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¥¤¡¦¥è¥Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡ØºâÈ¶²È¤ÎËöÂ©»Ò¡Ù¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹¥¥à¡¦¥É¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é½÷Í¥¤ËÄ©Àï¤¹¤ëMimi¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¡ØËÌ¶ËÀ±¡Ù¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ë¥¤¥§¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢¿·±Ô¤Î¥¢¥ó¡¦¥¸¥Û¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¤¥à¡¦¥Ï¥ê¥ç¥ó¡¢¥¤¥§¡¦¥¹¥¸¥ç¥ó¤é¤¬Â·¤¤¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ºîÉÊ¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤â»ëÌî
ËÜºî¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤òÄÌ¤¸¡¢´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¤Ê¤É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤äÇÛ¿®Å¸³«¤òÍ½Äê¡£´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿¶¶½±¡¡Ö2025Ç¯OTTÆÃ²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»Ù±ç¡×»ö¶È¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿À©ºî´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Netflix¡ØÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¿¹¤Î±ü¤ÇÌÚ¤Ï²»¤â¤Ê¤¯ÅÝ¤ì¤ë¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Î·¯¤Ë¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥Õ¥í¡¼¤â»²²Ã¤·¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
À©ºî²ñ¼ÒBig In Square¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤Ã»ÊÔ¤ò6¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬²ò¼á¤·¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¥é¡¼¥º¡Ù¤òÀ©ºî¤·¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¢¥¸¥¢±Ç²èº×¡¢¥·¥Ã¥Á¥§¥¹±Ç²èº×¤Ê¤É¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢´ë²èÎÏ¤ÈºîÉÊÀ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÈÀ©ºî¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡Ø¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÂçÃíÌÜºî¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯9·î¤«¤é»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£