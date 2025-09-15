◇高校野球秋季静岡県大会▽２回戦 聖隷クリストファー２―０日大三島（１５日・草薙球場）

今夏の甲子園出場校の聖隷クリストファーが、新チーム初の公式戦で日大三島を下し、３回戦進出を決めた。最速１４７キロを誇るエース左腕の高部陸（２年）が、被安打６、１２奪三振の完封劇を披露した。

初回１死から連打を浴び一、二塁のピンチを迎えたものの、２者連続空振り三振で切り抜けた。３回には、３者連続三振を奪うなど、７回まで毎回奪三振をマーク。「前半（１、２回）は力んでしまい、自分の思うように球が行かなかったところを修正できた」と胸を張った。

試合中には思わぬアクシデントもあった。７回直前に筧優亨（かけひ・ゆうと）捕手（２年）が、熱中症で両足をつり、浅川帆（ほろ）捕手（２年）と交代。これまで浅川にはブルペンで球を受けてもらった程度で、試合でバッテリーを組むのは初めて。「不安はあったのですが、キャッチャーが思いきって投げてこいといってきたので、投げるだけでした」と、振り返る。

７回には２死一、二塁の危機を招いたが、ここでも三振を奪ってしのいだ。９回には、相手打線の狙いが直球だと判断してカーブ主体に切り替え、得点を許さなかった。

今夏の甲子園では、武智遥士捕手（３年）とバッテリーを組み、初出場初勝利の歓喜を分かち合った高部。新チームでは、自慢の直球を生かす配球に、自らの考えを加えて、公式戦初出場だった２人の捕手をリードしてみせた。この日の最速は１４４キロで、１４０キロ台をコンスタントにマーク。夏以降は走り込みに力を入れ、スタミナアップを実感した。

秋季大会の優勝候補としての重圧に加え、新チーム初戦の緊張感が漂う中、上村敏正監督は「きょうは一番、高部が落ち着いていた」とエースの堂々たる姿をたたえた。次戦は２３日、知徳と浜松学院興誠の勝者と対戦する。

この日の得点は、２回の相手暴投によるものと、５回の江成大和左翼手（２年）の内野安打による２点のみ。チームの安打数は５だった。高部は「まだまだ自分たちの力がないと思っているので、次までに練習を重ねて力を出せるようにしたい」と決意を新たにした。