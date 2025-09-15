女子カーリング「フォルティウス」のスキップ・吉村紗也香にネットはくぎ付けだ。

１４日に行われたミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦でフォルティウスがＳＣ軽井沢クラブに勝利し、日本代表に内定した。前日の１３日には五輪３大会連続出場を目指したロコ・ソラーレを破り、大きな注目を集めた。

激闘を見たネットは「カーリング吉村選手、苦労が滲（にじ）み出てるなあ。応援したくなるぜ」「吉村さん筆頭に、フォルティウスの想いが強さに繋がったんだなってひしひしと感じた」と感動とエールが続々。

また吉村の美ぼうにも多くの反響が寄せられ「吉村紗也香さん美人すぎ」「美人やなーー！」「それにしてもめっちゃ美人さんや」「カーリングの吉村さん、キレイな方ですねぇ！」「カーリングのニュースで初めて見たんだけどフォルティウスの吉村選手、超美人じゃない？」「カーリングの吉村選手めちゃくちゃ美人やんか！宝塚歌劇の男役みたいなカッコ良さ」「美形だし、色っぽいよなぁ」「女騎士みたいな凛々しい美しさで素敵……」「カーリングの吉村さんが絶世の美女すぎる。こんな綺麗な人いるんだ」「アップするたびに吉村さんの顔が」「ロコ・ソラーレの藤澤五月さんも美人だけど、フォルティウスの吉村紗也香さんもワイルドでいいね」といった声が集まった。