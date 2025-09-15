M’DREAが全61サイズ展開へ♡小胸にも寄り添う下着コレクション

「自分に合う下着が見つからない」――そんな悩みを抱える女性は少なくありません。グラマーバスト専門ブランドとして誕生したM’DREA（マドレア）は、この秋ついにB60～E75を追加し、全61サイズを網羅するフルラインナップへ。グラマーサイズから小胸や骨格の小さい方まで対応し、すべての女性が“脱いだときに美しいバスト”を叶えられる新しい下着文化を提案します。

M’DREAが叶える全61サイズ展開

2020年の創業以来、F～Kカップに特化してきたM’DREA。今回の新展開ではB60～E75を追加し、合計61サイズへと進化しました。

既存のF65～N85までの45サイズに加え、アンダー60を含む新たなサイズ展開は「本当に自分に合う下着がない」という声に応える取り組みです。

さらにショーツもSS・F0サイズが新登場。体型や骨格に左右されず、誰もが快適に選べる下着が揃いました。

emmi×マリメッコ♡柔らかなピンクが彩る限定アイテム4型が登場

妥協なき補整技術とデザイン

M’DREAの補整ブラは「脱・谷間至上主義」を掲げ、谷間ではなく“自然な丸み”を重視。独自ワイヤーや安定したアンダーベルト、滑りにくいストラップを採用し、長時間の着用でも疲れにくいのが特徴です。

さらに希少なリバーレースを使用し、日本国内で丁寧に仕立てることで、繊細さと耐久性を両立。見た目だけでなく機能美を追求し、脱いだ瞬間も美しく整う下着を実現しました。

価格・サイズ・展開詳細

新サイズはB60～C75が29,500円（税込）、D60～E75が31,000円（税込）。既存サイズはF65～N85まで継続展開され、フルラインナップが完成しました。

ショーツもSSサイズ・F0サイズを新たに追加。カラー展開はリバーレースを活かした上品なラインナップで、デイリーから特別な日まで幅広く対応します。

妥協なく開発された新ブラLUISAとセットショーツTANGAは、女性一人ひとりにフィットする心強い味方です。

全ての女性に寄り添う未来の下着へ

M’DREAは「人生を変える下着」という理念のもと、全ての女性が自分の体を誇れる下着を届けています。

B60からN85まで幅広いサイズを網羅し、無理な補整に頼らず自然な美しさを叶える新しい価値観を提案。サイズや体型を理由に妥協することなく、自分らしい一枚を選べる時代が訪れました。

あなたの日常に、安心と誇りをプラスしてくれるM’DREAの下着で、新しい自分を楽しんでみませんか♡