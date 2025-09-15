◇MLB パドレス 9-6 ロッキーズ(日本時間15日、ペトコ・パーク)

パドレスのダルビッシュ有投手が6回途中3失点の内容で4勝目(5敗)をあげました。

前回登板から中5日でこの試合の先発マウンドにあがったダルビッシュ投手。立ち上がりから相手打線にヒットこそ許しますが要所を抑えるピッチングで、序盤3回を無失点とします。

一方、味方打線は3回を終えて7点の強力援護をダルビッシュ投手にもたらします。しかし4回表、ダルビッシュ投手はこの回の先頭打者にソロホームランを浴びてこの試合初失点。それでも後続を3人で切って取ると、5回も三者凡退で終えました。

6回のマウンドにもあがったダルビッシュ投手でしたが、先頭に死球、次打者にヒットを打たれてこの試合初めてのピンチを招くと、ここで降板しました。ダルビッシュ投手はこの試合で打者20人に82球を投げ、被安打4、5奪三振。代わった投手が次打者に3ランホームランを打たれたため、ダルビッシュ投手にはこの試合3失点が記録されました。

試合はその後、パドレスが逃げ切って勝利。ナ・リーグ西地区2位のパドレスは、首位ドジャースとのゲーム差を「2.5」のままキープしました。

ダルビッシュ投手は試合後、「過去数試合に比べたら(ボールの)リリースで、特に真っすぐ系は、リリースの感覚がだいぶ良くなって来ている感じがしました」と手応えを感じたことを明かしました。

今季は早めに交代を告げられることが多く、前回登板の91球が今季最多の投球数です。この日も82球での降板となり、「僕はもうちょっと(球数を多く)行きたいですけど。ここからじゃあ力込めるぞ、っていう時に(交代になった)」とコメント。

続けて「試合展開とかもあるので、自分は監督でもなんでもないですから(交代の指示は仕方ない)。でも選手個人としては、もうちょい(多くの球数を)投げたいな、っていう気持ちはありますね」と本音を語りました。