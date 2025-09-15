パートナーに浮気をされたら、すんなり許すのは難しいものですよね、探偵事務所 響・Agent（東京都新宿区）が運営するメディア『ライリー』が実施した「浮気への復讐」についての調査によると、約4割の人が「浮気に対して復讐や仕返しをした」と回答したことがわかりました。では、どのような仕返しをしたのでしょうか。



【調査結果】「浮気への仕返し方法」男女別ランキングTOP5を見る

調査は、パートナーに浮気されたことがある全国の男女772人（男性367人、女性405人）を対象として、2025年5月〜6月の期間にインターネットで実施されました。



その結果、全体の41.7％が「浮気に対して復讐や仕返しをした」と回答。「復讐した」と回答した割合を男女別で見ると、女性が42.7％、男性が40.6％と女性のほうが2.1ポイント多くなっています。



また、「浮気への仕返し方法」としては、「二度としないように誓約書を書かせた」（29.5％）が全体の1位となり、婚姻関係の継続を目的として、強制力のある形での制裁方法を選んでいる人が多いことがわかりました。



男女別で見ると、男性は「誓約書を書かせた」（33.6％）が1位だったほか、2位と3位に「浮気相手に慰謝料請求」（28.9％）、「パートナーに慰謝料請求」（25.5％）がランクインしていたのに対して、女性では「スマホの連絡先を消させた」（27.2％）が1位、3位に「高いものを買ってもらった」（22.0％）、5位に「土下座など謝罪をさせた」（18.5％）がランクインするなど、男性は相手に合理的に制裁する方法、女性は自分の感情を抑えるための方法という傾向が見られました。



最後に、「仕返しした満足度」について聞いたところ、全体の1位は「あまり気持ちは変わらなかった」（29.5％）となりました。



これを男女別に見ても、1位は「あまり気持ちは変わらなかった」（男性28.9％、女性30.1％）が最も多くなり、浮気された鬱憤はどんな制裁をしても晴れないということがうかがえます。



一方で、全体3位の「とても満足した」は女性の11.6%に対して男性は22.2%と約2倍、全体4位の「もっとやればよかったと後悔」している割合は女性が15.6％、男性が9.4％と約1.7倍の差が見られる結果となりました。