¡ÖÌÜ¿¬¤Îâ²¤ÏÎÉ¤¯¸«¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡Ì¡²è²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºé¥È¥ª¥ë(56)=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ï¥Ã¥È¡õÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢É¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿Ï·¿Â»Î¤ËÊ±¤·¤¿à·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»þ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ38Ç¯¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î ¤´Ï·¿ÍÌò¤è¡×¤ÈÌòÊÁÀßÄê¤òÀâÌÀ¤·¡ÖÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤Î ¤Ä¤±¥Ò¥²¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ø²ÃÎð¡Ù¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¡¢²èÁü°Ê¾å¤Ë¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ÈýÌÓ¤ä¤³¤á¤«¤ß¤Ë¤âÇòÈ±¤òÂ¤·¤¿¤ê¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥á¥¤¥¥ã¥Ã¥×¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¢¡ª±Ç²è¤Î¹ðÃÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤è¤½¡Ø1Ç¯¸å¡Ù¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¥Í(¤½¤ó¤Ê¤ËÀè¤Ê¤Î¤Ã¡©¾Ð)¡×¤ÈÏ·¿Â»Î¤Î»³ºé¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀè¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨Äù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö°ì½Ö¡ÄÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÁ¤¤Þ¤¯¤ê¡Á¤È¤Ï¡¢º£¤¬¡Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤ª¼ã¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¤Í♡¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÏ·¿Â»Î»Ñ¡£¹û¤ìÄ¾¤·¤¿¡Á¡×¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¸µ¤¬¤ª¼ã¤¤¤«¤éÏ·¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤½¤¦¡×¡ÖÌÜ¿¬¤Îâ²¤ÏÎÉ¤¯¸«¤ë¤È¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹¤Í¡£åºÎï¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¼!!!¥È¥ª¥ë¤µ¤ó!?Á°¤Î²Ä°¦¤¤¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ä²¬ÅÄÍ´õ»Ò¡¢Å·ÃÏ¿¿Íý¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë»³ºé¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥á¥¤¥¯¡¦¥Í¥¤¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼ñÌ£¤Ë¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÈþ°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£