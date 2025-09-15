◆九州六大学野球秋季リーグ戦第3週第2日 九国大1―2西南大（15日、オクゼン不動産ベースボールスタジアム）

リーグ2連覇を狙う西南大に頼もしいエースが戻ってきた。リーグ戦は昨秋以来の先発となった津田悠平（3年・早鞆）が1失点で完投し、昨年9月24日の福岡大戦以来1年ぶりの勝利を挙げた。「長かったです…」。この1年間を振り返って言葉を絞り出した。

昨秋のリーグ戦で4勝の右腕はリーグ終盤に右肩痛を発症。優勝した今春のリーグ戦は救援で1試合に登板し、全日本大学野球選手権では2試合で先発したが本調子ではなかった。秋の復活を目指し練習ではインナーマッスルを鍛え、下半身のトレーニングにはげんできた。

前週の久留米大戦で救援登板し、満を持しての先発マウンド。「先発は久しぶりで緊張もあって思ったところに球がいかなかった。投げていくうちに思い出してきて調子が上がってきた」と3回までは毎回安打を許し走者を背負ったが、4回以降は立て直し、変化球をうまく使いながら7回まで無失点に抑えた。この日の直球は145キロをマーク。8回に連打で1点を許したが最少失点でリードを守り切った。1年ぶりの先発でいきなり公式戦初完投を果たしたエースは「秋の状態を10とすれば10に近い投球ができた」と復調を確信。「去年の秋は勢いで勝っていたイメージだったけど、変化球の精度も上がって試合のつくり方が分かってきた。去年より成長したと思います」とバッテリーを組む伊永大蔵（4年・広島新庄）は津田の成長を認める。

1敗同士で並んでいた九国大に競り勝ち「三振も取れていたし申し分ない投球だった。この1勝は大きい」と東和樹監督はエースの復活を喜んだ。連覇を目指すチームにとって何よりのパワーになる。完全復活を目指すエースは「まずは規定イニング（25回）に達すること。防御率のタイトルを狙いたい」と目標を掲げた。（前田泰子）