自民党総裁選挙をめぐる動きです。既に立候補を表明している茂木前幹事長は15日、地元のコメなどの生産現場を視察し、農業政策にも積極的に取り組む姿勢をアピールしました。

自民党・茂木前幹事長

「生産者の皆さん、そして消費者の皆さん、お互いがある程度、満足できる、こういう政策にしていかなきゃならない。10年先、20年先を見据えた農政を確立していく」

自民党の茂木前幹事長は15日、地元のコメなどの生産現場を視察し、農業政策について意見交換を行いました。

生産者から資材の高騰や後継者不足についての意見が出たのに対し、茂木氏は「資材の値上がりをカバーしながら収益をあげ、営農を拡大できる状況をつくることが重要だ」などと述べました。

一方、既に立候補の意向を表明している小林元経済安保担当相は16日、正式な立候補会見を開く予定です。また、林官房長官も16日に立候補の意向を表明する方針です。

週内には、小泉農水相や高市前経済安保担当相も立候補の会見を開く見通しで、22日の告示に向けて出馬表明ラッシュが続くことになります。

こうした中、NNNと読売新聞が13日から14日まで行った世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいか、去年の総裁選に立候補した9人のうち、石破首相を除く8人の中から選んでもらったところ、高市前経済安保担当相が29％で1位、2位は小泉農水相で25％でした。

3位は茂木前幹事長、河野前デジタル相の2人が7％で並びました。5位は林官房長官で6％、6位は小林元経済安保担当相で3％でした。