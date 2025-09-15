◇プロ野球セ・リーグ 広島6-2ヤクルト(15日、マツダスタジアム)

広島は打線が初回に青柳晃洋投手から4連打を浴びせるなど4得点すると、中盤にも打線がつながり2点を追加。投げては5人の継投でヤクルト打線を2失点に抑え、快勝しました。

打線は相手先発・青柳投手から先頭の中村奨成選手が四球で出塁すると、2番・羽月隆太郎選手から5番・坂倉将吾選手まで4連打で3得点。さらにノーアウト1、3塁のチャンスが続き、6番・秋山翔吾選手のセカンドゴロ併殺の間に4得点目を奪います。

投げては先発の玉村昇悟投手が5回1失点と好投。勝利投手の権利を得て降板すると、6回には打線がノーアウト満塁のチャンスを作り、小園海斗選手が第1打席で記録したキャリアハイを更新するシーズン153安打目となるタイムリーで2点を追加します。

玉村投手の後を受けたリリーフ陣は、ハーン投手、栗林良吏投手、島内颯太郎投手、森浦大輔投手が1回ずつ救援。最後までヤクルト相手にリードを守り切り、先発の玉村投手にキャリアハイとなる5勝目をもたらしました。